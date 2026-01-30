快訊

真是「犀」客！印度犀牛克拉拉的歐洲大旅遊

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

影／毒品通緝犯逃亡期間還賣毒 北市警在他家查扣22包毒品

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子身背毒品通緝在身，逃亡期間仍在大台北地區賣毒，警方根據線報蒐證，持搜索票登門查緝，直接在他的新北市蘆洲據點逮到人，並查扣22包毒品，包括二級毒品安非他命、一級毒品海洛因等，警詢後被依毒品罪嫌送辦。通緝部分解送歸案。

中正二警方去年底追查毒品案，發現李男（52歲）不僅涉嫌賣毒，還是遭判7月的毒品通緝犯，警方循線蒐證、偵查約一個多月，認定他藏匿在新北市蘆洲區，由於他有販賣事實，認定據點藏有毒品，遂向新北地方法院聲請搜索票。

警方認定時機成熟，去年底發動搜索，在住處查獲二級毒品安非他命21包（總毛重39.28公克）、一級毒品海洛因1包（毛重0.35公克），以及電子磅秤、分裝袋1批、安非他命吸食器1組及手機1支等證物，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。通緝部分解送歸案。

據了解，李男是透過「紙飛機」Telegram販毒，且專挑熟客，直接見面交易；他去年中旬被判7月未到案，逃亡近半年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中正二警方查獲毒品小藥頭，在他家查扣大量毒品。記者翁至成／翻攝
中正二警方查獲毒品小藥頭，在他家查扣大量毒品。記者翁至成／翻攝

毒品 通緝

延伸閱讀

假釋犯被問「好了沒？」怒殺人判無期 辯死者挑釁上訴被駁回

火燒肛門、強餵毒 台中狠老闆活活虐死員工…判12年

還沒找到工作先付錢？他怨面試被要求買課程 北市擬研議移送檢調查詐騙

北市上月攔阻詐騙2億元 色情詐騙興起單人被騙近千萬

相關新聞

影／毒品通緝犯逃亡期間還賣毒 北市警在他家查扣22包毒品

李姓男子身背毒品通緝在身，逃亡期間仍在大台北地區賣毒，警方根據線報蒐證，持搜索票登門查緝，直接在他的新北市蘆洲據點逮到人...

影／北院國民法官首件遭撤！泰國遞槍給老闆幫助殺人 二審：違背法則

通緝犯石茂強潛逃海外，2024年2月25日在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定4名台籍男子涉案，其中男子周昱帆從柬埔寨返台被逮...

火燒肛門、強餵毒 台中狠老闆活活虐死員工…判12年

台中彭姓男子從事博弈，不滿饒姓員工討薪水涉嫌和邱姓友人囚禁對方、銬住四肢，並以膠帶纏眼痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵...

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

54歲王姓廚師昨晨疑因被租屋處另名42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角肢體衝突後，持尖刀猛刺蘇直到對方身亡。檢警相驗後發...

砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝光

35歲張姓男子昨天在台中市大雅區涉嫌持刀將62歲李姓土風舞女老師砍成重傷，後闖入國道被撞斷腿。他發4000字長文，自曝不...

砍人後被車撞重傷凶嫌 IG滿是憤世嫉俗言論

35歲張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，他跑到國道被車撞傷，他IG滿是憤世嫉俗言論，提到他被台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。