影／毒品通緝犯逃亡期間還賣毒 北市警在他家查扣22包毒品

李姓男子身背毒品通緝在身，逃亡期間仍在大台北地區賣毒，警方根據線報蒐證，持搜索票登門查緝，直接在他的新北市蘆洲據點逮到人，並查扣22包毒品，包括二級毒品安非他命、一級毒品海洛因等，警詢後被依毒品罪嫌送辦。通緝部分解送歸案。

中正二警方去年底追查毒品案，發現李男（52歲）不僅涉嫌賣毒，還是遭判7月的毒品通緝犯，警方循線蒐證、偵查約一個多月，認定他藏匿在新北市蘆洲區，由於他有販賣事實，認定據點藏有毒品，遂向新北地方法院聲請搜索票。

警方認定時機成熟，去年底發動搜索，在住處查獲二級毒品安非他命21包（總毛重39.28公克）、一級毒品海洛因1包（毛重0.35公克），以及電子磅秤、分裝袋1批、安非他命吸食器1組及手機1支等證物，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。通緝部分解送歸案。

據了解，李男是透過「紙飛機」Telegram販毒，且專挑熟客，直接見面交易；他去年中旬被判7月未到案，逃亡近半年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885