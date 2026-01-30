影／北院國民法官首件遭撤！泰國遞槍給老闆幫助殺人 二審：違背法則

通緝犯石茂強潛逃海外，2024年2月25日在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定4名台籍男子涉案，其中男子周昱帆從柬埔寨返台被逮。檢方依殺人罪起訴開槍主嫌王綋騰與周2人，本件也是國民法官法上路後首件「境外殺人案」，台北地院國民法官庭依幫助殺人罪判周7年徒刑。案經上訴，但台灣高等法院今撤銷、發回北院。

本案也成為北院首件被二審撤銷、發回的國民法官案，依法必須重行國民參審程序。高院指出，因一審判決違背經驗法則、論理法則，且有被告請求調查而未調查之情形，因此發回更審。

周昱帆多年前從事殯葬業，同時當公司老闆王綋騰的司機，得知王到泰國經營大麻店，從2023年起不時前往協助王拓展業務，並借宿在王的泰籍女友曼谷住處。

前年2月25日凌晨，王綋騰、周昱帆和朋友許峯源、林廣源、石茂強等人，在王的租屋處會面，席間周遞K菸給石準備「放鬆」，王、石2人卻因金錢糾紛起口角。王盛怒之下朝石的左側太陽穴開槍，再將槍放回2樓周的房間。石茂強因仍掙扎、呼救，王指示周取槍，又朝石的左後腦「補彈」。

周後來幫忙擦拭現場血跡，跟王綋騰搭車去蘇凡納布國際機場附近棄屍，再前往柬埔寨邊境。到了柬埔寨首都金邊，周自認與命案無關，同月27日自行搭機返台。

檢警調查，石茂強生前涉運輸毒品，好賭天九牌，在台有一筆500萬元賭債未清償。王綋騰曾錄下自白影片給檢察官，稱殺人是自己所為，石茂強長期跟他借錢生活、吸毒，把他弄到傾家蕩產，當天石茂強除了繼續要錢，還想威脅他女友，他嚥不下這口氣才行凶。

檢方認為周涉犯刑法殺人罪、毒品危害防制條例轉讓第三級毒品罪，透過司法互助取得泰國警方蒐集的監視畫面等，認為4人涉案事證明確，先依殺人罪嫌起訴周及在逃的王。

國民法官庭審理時，周昱帆表示沒有相關法律知識，律見時才知自己的行為構成幫助殺人，但自認是遭受王綋騰的脅迫，當下「沒有選擇」。律師辯護指周平時就習慣扮演服從王綋騰的角色，無法抵抗命令。

檢察官提示錄影畫面，石茂強數度叫喊「救命啊」、「兄弟」，王綋騰催促周昱帆「快！再拿給我1支」、「槍拿來給我」，石不斷求饒「兄弟對不起、對不起，我錯了」，當周拿著疑似槍枝的物品再現身，便傳出槍響。

北院認為周事前不知王綋騰會殺人，在看到老闆以塑膠布蓋住槍射擊後也嚇到，當王要求再去拿槍時，他基於員工、順從習性而去取槍，兩人非共同正犯。王在凌晨4點11分開第一槍，4點15分補槍，周則沒有救護，明知王會殺人仍遞槍，構成幫助殺人。

因泰國方面已提供殺人案資料，一審不認為周符合自首要件，也不依刑法「情堪憫恕」條款減刑，考量周坦承認罪、無前科，有足夠的家庭支援系統，有望復歸社會，量處7年徒刑。