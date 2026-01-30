火燒肛門、強餵毒 台中狠老闆活活虐死員工…判12年

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中彭姓男子從事博弈，不滿饒姓員工討薪水涉嫌和邱姓友人囚禁對方、銬住四肢，並以膠帶纏眼痛毆，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他，彭辯稱發現饒吃藥（吸毒），才想打屁股「教訓他。」台中地院今依凌虐致死罪判彭、邱各12年、11年，可上訴。

檢方起訴指出，彭在梧棲區承租1處招待所並雇用饒男（25歲）為員工，無償提供給邱姓員工兼朋友住；饒2024年11月23日為向彭拿薪水，當晚10點多在招待所和彭起口角，彭夥同邱痛毆、拘禁還強行餵毒。

檢警查出，饒被脫掉褲子、內褲，四肢都遭銬住，彭、邱各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態，加上手臂、肚子也遭膠帶纏繞，四肢也有被剪刀刺傷痕跡，左手指、小拇指均嚴重受傷。

饒經拘禁2個多小時被虐死，檢方依毒品、3人以上攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死等罪嫌起訴彭、邱。

台中地院開庭期間，公訴檢方檢察官問他和饒究竟有何過節，要把他打成這樣？彭說，他和饒認識多年，替對方處理過很多事，例如饒曾對女子性侵也是他們善後，這次因再開口借錢，當晚見面才發現饒顫抖、口齒不清，這才得知他又吃藥（吸毒），才決定給他教訓並打屁股。

檢方也問他，毆打彭時為何還要餵他喝毒品咖啡包？彭說，當下想要嚇他，並對他說「你這麼愛吃，那就吃看看」才叫邱泡給饒喝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彭男不滿饒姓員工討工資，和同夥銬住他四肢、膠帶纏眼，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他。圖／報系資料照
