不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

54歲王姓廚師昨晨疑因被租屋處另名42歲蘇姓房客盥洗聲音吵醒，雙方口角肢體衝突後，持尖刀猛刺蘇直到對方身亡。檢警相驗後發現蘇遭刺擊至少36刀，致命傷位在頸部及胸部等部位，因失血過多當場死亡，檢方認他涉殺人重嫌且有反覆侵害他人及逃亡之虞，向法院聲押獲准。

檢方指出，昨接獲善化警分局報請相驗蘇男死亡案件，檢察官隨即指揮相關偵查作為，下午率同法醫至台南市立殯儀館相驗及解剖。檢察官初步認定死者遭刺擊至少36刀，致命傷位在頸部及胸部等部位，因失血過多當場死亡。

檢察官於晚間訊問王姓被告後，認他涉犯殺人重罪嫌疑重大，有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪以及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。

此外，檢方立即通知犯罪被害人保護協會台南分會同步啟動聯繫與關懷機制，提供被害人家屬必要協助。