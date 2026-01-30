台64線丟包案 死者弟：不實指控對我哥哥的傷害 不亞於4台車輾過的痛

日前一輛多元計程車涉嫌將溫姓乘客丟包台64線快速道路，導致1死。林姓司機辯稱溫姓死者酒醉、踹椅子並起口角，溫男因此下車，但警方調查認為諸多疑點尚待釐清。時代力量黨主席王婉諭昨晚在臉書發文，呼籲大眾給真相一點時間，也給家屬一點空間。她並轉達死者家屬心聲。

王婉諭表示，她收到該案受害者家屬來訊，關於案件發生後，許多媒體指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了溫男幾乎全程靜默，與報導內容有極大落差。死者的弟弟痛陳，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於4台車輾過的痛」。這是受害者家屬傳來的訊息，也是他們最真實的心聲。

「身為過來人，我非常清楚」。王婉諭是2016年「小燈泡」命案喪命女童的母親，她表示，當重大變故發生時，外界鋪天蓋地的揣測與標籤，往往是家屬最難以承受的壓力。所以，當年她選擇第一時間站在警局前面對媒體與大眾，就是為了不讓錯誤的報導與流言，定義了家屬所經歷的一切。但如今，因為輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子的家屬身上再次上演。