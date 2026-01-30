砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

35歲張姓男子昨天在台中市大雅區涉嫌持刀將62歲李姓土風舞女老師砍成重傷，後闖入國道被撞斷腿。他發4000字長文，自曝不滿種植火麻被抓、判刑。中山附醫法醫科主任高大成表示，張男曾到他的診所諮詢，希望平反冤屈，他以自己「不是植物學家」婉拒，研判張男可能是積怨已久釀悲劇。

高大成表示，他聽到張男涉及「火麻」案件後，立刻想起日前曾有一名男子前來諮詢相關問題，經查證後，確認張嫌在今年1月15日傍晚，到他的診所諮詢。

高大成回憶，張嫌聲稱因為有養鸚鵡，在網路購買火麻種子，栽種當飼料，待種子發芽後於LINE群組販售，沒想到僅賣出3盆、5000元，就被警察以販賣大麻逮捕、判刑，希望能為他作證火麻不是大麻，澄清沒有犯罪意圖。

高大成說明，他當場拒絕，並表示自己「不是植物學家」，且張男說法僅是片面之詞，難以取信。張男看起來「憨厚老實」，但說話顛三倒四，沒想到竟成為重大社會案件凶嫌，研判張男可能是積怨已久，才會釀成悲劇。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

高大成 大麻 診所

延伸閱讀

砍人後被車撞重傷凶嫌 IG滿是憤世嫉俗言論

殺害馬來西亞籍女大生凶嫌死刑逆轉 長榮大學：尊重判決

台中大雅砍婦人凶嫌找到了！他跑上國道被車撞倒 送醫急救

台中大雅區60歲婦被砍傷頸部急送醫 警方追查逃逸凶嫌

相關新聞

25歲學霸丟包車禍亡 師指他溫柔優雅想出國念書 弟：從小是我最好榜樣

25歲溫姓替代役男日前凌晨搭乘多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路，不幸遭4車輾斃。林姓司機辯稱溫男酒醉踹椅背...

砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝光

35歲張姓男子昨天在台中市大雅區涉嫌持刀將62歲李姓土風舞女老師砍成重傷，後闖入國道被撞斷腿。他發4000字長文，自曝不...

梁育誌改判無期 死者媽媽千字文悲訴「一輩子的痛」

梁育誌三度判死，歷次鑑定報告都認為「再犯可能性高」，最高法院依監獄諮商師證詞，認為不能排除矯治可能，發回更審後逆轉改判無...

冷眼集／「教化可能性」如利刃 割裂被害家屬

「教化可能性」、「不符情節最重大之罪」近年頻繁出現在死刑改判理由中，看似是法官對刑法矯治功能理性評估，但對被害人家屬而言...

認定非預謀、有教化可能 梁育誌殺馬國女大生更二審逃死

長榮大學馬來西亞鍾姓女大生二○二○年十月廿日被性侵殺害棄屍山區，凶嫌梁育誌一、二審和更一審都被判死刑。高雄高分院更二審昨...

台64乘客丟包事件 叫車平台Bolt：致上深切哀悼但不便說明細節

25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。由於林姓司機是加入Bolt叫車平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。