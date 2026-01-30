砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝光
35歲張姓男子昨天在台中市大雅區涉嫌持刀將62歲李姓土風舞女老師砍成重傷，後闖入國道被撞斷腿。他發4000字長文，自曝不滿種植火麻被抓、判刑。中山附醫法醫科主任高大成表示，張男曾到他的診所諮詢，希望平反冤屈，他以自己「不是植物學家」婉拒，研判張男可能是積怨已久釀悲劇。
高大成表示，他聽到張男涉及「火麻」案件後，立刻想起日前曾有一名男子前來諮詢相關問題，經查證後，確認張嫌在今年1月15日傍晚，到他的診所諮詢。
高大成回憶，張嫌聲稱因為有養鸚鵡，在網路購買火麻種子，栽種當飼料，待種子發芽後於LINE群組販售，沒想到僅賣出3盆、5000元，就被警察以販賣大麻逮捕、判刑，希望能為他作證火麻不是大麻，澄清沒有犯罪意圖。
高大成說明，他當場拒絕，並表示自己「不是植物學家」，且張男說法僅是片面之詞，難以取信。張男看起來「憨厚老實」，但說話顛三倒四，沒想到竟成為重大社會案件凶嫌，研判張男可能是積怨已久，才會釀成悲劇。
