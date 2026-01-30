梁育誌改判無期 死者媽媽千字文悲訴「一輩子的痛」

梁育誌三度判死，歷次鑑定報告都認為「再犯可能性高」，最高法院依監獄諮商師證詞，認為不能排除矯治可能，發回更審後逆轉改判無期；死者鍾女母親昨發千字長文，痛訴鑑定都顯示梁再犯風險高，司法仍以「可期待教化」，是將社會置於樂觀的假設中。

鍾母說，女兒最後一段時間感受到恐懼、疼痛與無助，被侵害過程中知道自己正走向死亡，「對我而言，這些不是判決書中的冷靜文字，而是我一輩子都無法抹去的畫面與心痛」。

她說，凱旋醫院、嘉南療養院都指出梁育誌再犯風險高，屬於教化困難對象，法院卻在鑑定結果之下，認為「監禁、治療與教化可以更生」，將希望凌駕於風險評估之上，排除量刑重要依據。

她痛批究竟還需哪些要素，才會被司法認定為最嚴重犯罪？法官將鑑定警訊輕描淡寫成「可期待更生」，彷彿告訴被害人，即使專業評估已示警再犯風險，只要被認定「可教化」，仍可被視為制度能承受的代價，「這不只是我個人的悲痛，而是制度須正視的問題」。

法界認為，現行鑑定再犯可能性只是被告當下狀況，十年、廿年後再鑑定是否一樣？以梁育誌來說，屬於性侵跟殺人結合犯，若性犯罪有再犯可能，殺人沒再犯可能，又該如何解讀？教化無法量化解釋，全憑法官如何解讀鑑定報告，這是目前司法讓人無法信任的問題。

律師洪紹倫說，社會最不能接受逃死理由為「被告可教化」，完全忽視被害人及家屬權益，以現行制度來說，梁育誌服刑廿五年後就可申請假釋，對家屬是二次傷害。