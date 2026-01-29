快訊

砍人後被車撞重傷凶嫌 IG滿是憤世嫉俗言論

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

35歲張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，他跑到國道被車撞傷，他IG滿是憤世嫉俗言論，提到他被台北警方查獲毒品案，也提到地方停車問題、公園辦活動音樂聲擾民等內容，最後呼籲社會底層者，如果被冤枉求助無門別再委屈，他寫著「私刑讓社會反思」。

張男今天在IG發文充滿負面想法，寫出「當你看到這篇文，應該就是有死傷了吧，想知道動機，檢警和媒體別猜別掰故事」，他說殺人絕對是錯的，沒人想這麼做，他為何走到這地步，他提出被台北警方查獲毒品，也提到公園噪音和違停等問題，求助無門自認委屈。

大雅警分局表示，今天早上8時，嫌疑人張男與被害女子在大雅區一處公園旁相遇，因舊隙起爭執5分鐘後，張嫌失控持利器，向被害人攻擊，造成被害人身體多處創傷，犯嫌於逃逸後發生交通事故，致遭警方緝獲並戒護送醫治療，從犯嫌身上查扣2把刀具，等他意識清醒後進行警詢。女老師被砍8刀傷勢重，目前也在醫院治療中。

張姓男子今天涉嫌持刀砍傷人後，跑到國道一號被車撞成重傷。圖／取自高公局1968

