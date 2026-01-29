快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

現世報？砍人後衝國道被撞骨折 男身上帶著2把刀

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區今天發生砍人案，嫌犯跑到國道被車撞傷。圖／警方提供
台中市大雅區今天發生砍人案，嫌犯跑到國道被車撞傷。圖／警方提供

35歲張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，女老師負傷跑到附近工廠求救，還拿沾滿血跡的手機打電話告訴兒子「快來，我要死了」；凶嫌徒步跑到國道被車撞成重傷，警方將他送醫急救，在他身上找到二把犯案用刀，他目前仍在治療中，將依殺人未遂罪嫌偵辦。

張男獲知自己被警方鎖定追緝時，慌張逃到國道一號大雅交流道附近國道上被車撞重傷，台中市前議員吳顯森說，張男是當地頭痛人物，地方辦活動他就打電話檢舉，土風舞女老師放音樂並沒吵到別人，張男卻多次抗議太大聲；被害人兒子感嘆精神異常人很多。

大雅警分局表示，今天早上8時，犯嫌與被害人在公園旁相遇，因舊隙起爭執5分鐘後，犯嫌失控持利器，向被害人攻擊，造成被害人身體多處創傷，犯嫌於逃逸後發生交通事故，致遭警方緝獲並戒護送醫治療，從犯嫌身上查扣2把刀具，等他意識清醒後警詢。

被刺重傷的土風舞女老師跑到附近工廠求救，再拿著沾滿血跡的手機打電話給兒子；她被送到醫院急救插管，緊急送開刀房，傷勢頸部傷口深，左臂、背部、額頭有刀傷，共有8處刀傷。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上9時14分獲報，國道1號北向174.9公里有車禍，一名男子在外側路肩，不明原因行走至輔助車道時，遭後方陳姓男子駕駛轎車碰撞而倒地，現場於9時54分排除，恢復全線通車。行人腳部骨折送醫救治，意識清楚，駕駛人酒測值為0。

台中市大雅區今天發生砍人案，嫌犯跑到國道被車撞傷。圖／取自高公局1968
台中市大雅區今天發生砍人案，嫌犯跑到國道被車撞傷。圖／取自高公局1968

國道 被害人

延伸閱讀

婦人與黑狗被撞卡車底 全身20多處骨折雖奇蹟救回卻失憶

影／砍土風舞女老師後跑到國道被撞骨折 被害人兒子嘆：很多異常人

台中大雅砍婦人凶嫌找到了！他跑上國道被車撞倒 送醫急救

無票闖台鐵五權站....猛推站務員落軌骨折 狠男涉殺人未遂再押2月

相關新聞

砍人後被車撞重傷凶嫌 IG滿是憤世嫉俗言論

35歲張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，他跑到國道被車撞傷，他IG滿是憤世嫉俗言論，提到他被台北...

台64乘客丟包事件 叫車平台Bolt：致上深切哀悼但不便說明細節

25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。由於林姓司機是加入Bolt叫車平...

25歲學霸丟包車禍亡 師指他溫柔優雅想出國念書 弟：從小是我最好榜樣

25歲溫姓替代役男日前凌晨搭乘多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路，不幸遭4車輾斃。林姓司機辯稱溫男酒醉踹椅背...

現世報？砍人後衝國道被撞骨折 男身上帶著2把刀

35歲張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，女老師負傷跑到附近工廠求救，還拿沾滿血跡的手機打電話告訴...

【重磅快評】深夜街頭的行刑者？多元計程車丟包案反映平台管理缺失

台北市街頭近日發生一起駭人聽聞的交通事故。溫姓替代役男在搭乘多元計程車時，遭司機半路驅趕下車，隨即在車道上遭後方四輛車輾...

雲林男愛「毒書」！法國購得千萬元搖頭丸 夾書中走私販毒被起訴

雲林縣36歲曾男男子去年9月間涉嫌透過法國一名「阿樂」男子友人，購買毛重7.5公斤俗稱「搖頭丸」的二級毒品MDMA，市值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。