現世報？砍人後衝國道被撞骨折 男身上帶著2把刀

35歲張姓男子今天在台中市大雅區涉嫌持刀將土風舞女老師砍成重傷，女老師負傷跑到附近工廠求救，還拿沾滿血跡的手機打電話告訴兒子「快來，我要死了」；凶嫌徒步跑到國道被車撞成重傷，警方將他送醫急救，在他身上找到二把犯案用刀，他目前仍在治療中，將依殺人未遂罪嫌偵辦。

張男獲知自己被警方鎖定追緝時，慌張逃到國道一號大雅交流道附近國道上被車撞重傷，台中市前議員吳顯森說，張男是當地頭痛人物，地方辦活動他就打電話檢舉，土風舞女老師放音樂並沒吵到別人，張男卻多次抗議太大聲；被害人兒子感嘆精神異常人很多。

大雅警分局表示，今天早上8時，犯嫌與被害人在公園旁相遇，因舊隙起爭執5分鐘後，犯嫌失控持利器，向被害人攻擊，造成被害人身體多處創傷，犯嫌於逃逸後發生交通事故，致遭警方緝獲並戒護送醫治療，從犯嫌身上查扣2把刀具，等他意識清醒後警詢。

被刺重傷的土風舞女老師跑到附近工廠求救，再拿著沾滿血跡的手機打電話給兒子；她被送到醫院急救插管，緊急送開刀房，傷勢頸部傷口深，左臂、背部、額頭有刀傷，共有8處刀傷。