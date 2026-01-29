雲林男愛「毒書」！法國購得千萬元搖頭丸 夾書中走私販毒被起訴

雲林縣36歲曾男男子去年9月間涉嫌透過法國一名「阿樂」男子友人，購買毛重7.5公斤俗稱「搖頭丸」的二級毒品MDMA，市值逾千萬元，並將其中18包約4.6公斤毒品，以3個書本造型的盒子掩護，夾藏毒品郵寄空運來台，曾男前往領取包裹時被人贓俱獲，雲林地檢署今天偵查終結，依毒品危害防制條例等罪提起公訴。

檢方查出，曾男去年9月26日透過人在法國綽號「阿樂」的男子，在法國購得7.5公斤的搖頭丸，折合市值新台幣約1200萬元，兩人透過網路通訊，跨國共謀運毒來台計畫。

為掩護毒品入境，曾嫌和「阿樂」共謀，將該毒品夾藏於3個外觀是原版法文書籍造型的盒子，偽裝成一般書本包裹，利用不知情的貨運郵務人員運輸、私運入境。

雲林地檢署檢察官蔡少勳獲報，指揮雲林縣調查站及雲林縣警察局，於去年10月3日曾男前往郵局領取包裹時，當場逮捕，當場從3個書本造型的盒內起出18包MDMA（搖頭丸 ）淨重約4.6公斤。

檢方表示，曾嫌刻意以書本造型包裝掩飾毒品，企圖規避查緝，手法翻新，所幸購入的毒品尚未流入市面，全案偵查終結，依涉犯毒品危害防制條例，及懲治走私條例提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885