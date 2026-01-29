影／苗栗頭份KTV酒客鬥毆 30歲男持折疊刀行凶釀1死2傷

苗栗縣頭份市公北三路一處KTV今天凌晨零時左右發生酒客鬥毆事件，雙方從店內打到店外，其中54歲莊姓男子遭折疊刀刺傷，送醫後不治。頭份警方接獲報案趕往處理，將涉嫌持刀殺人的30歲凶嫌段姓男子逮捕，這起衝突造成一死二傷，警方調查中。

警方初步了解，發生衝突的酒客雙方各有6人，疑似酒後發生口角衝突，段姓男子在店內持摺疊刀攻擊，導致在場3名男子受傷，其中莊姓男子前胸、後背傷勢嚴重，當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治，另外2名男性傷者送林口長庚醫院搶救。

警方隨即調閱監視器釐清案情，在5小時內，包括2名傷者、段姓凶嫌共11名涉案者都被警方查獲到案，涉嫌持刀行凶的段姓男子目前由警方帶往尋找行凶的折疊刀，警方訊後將依殺人罪、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局呼籲，為杜絕類似案件再度發生，分局將針對轄內易滋事營業場所加強臨檢掃蕩勤務，防止暴力行為發生，對於聚眾鬥毆、暴力犯罪等不法行為採取零容忍立場，更不容許挑戰公權力之行為，展現警方維護治安的決心與魄力，確保民眾生命財產安全與社會安定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康