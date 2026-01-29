快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市公北三路一處KTV今天凌晨零時左右發生酒客鬥毆事件，雙方從店內打到店外，其中54歲莊姓男子遭折疊刀刺傷，送醫後不治。頭份警方接獲報案趕往處理，將涉嫌持刀殺人的30歲凶嫌段姓男子逮捕，這起衝突造成一死二傷，警方調查中。

警方初步了解，發生衝突的酒客雙方各有6人，疑似酒後發生口角衝突，段姓男子在店內持摺疊刀攻擊，導致在場3名男子受傷，其中莊姓男子前胸、後背傷勢嚴重，當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治，另外2名男性傷者送林口長庚醫院搶救。

警方隨即調閱監視器釐清案情，在5小時內，包括2名傷者、段姓凶嫌共11名涉案者都被警方查獲到案，涉嫌持刀行凶的段姓男子目前由警方帶往尋找行凶的折疊刀，警方訊後將依殺人罪、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局呼籲，為杜絕類似案件再度發生，分局將針對轄內易滋事營業場所加強臨檢掃蕩勤務，防止暴力行為發生，對於聚眾鬥毆、暴力犯罪等不法行為採取零容忍立場，更不容許挑戰公權力之行為，展現警方維護治安的決心與魄力，確保民眾生命財產安全與社會安定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣頭份市公北三路一處KTV今天凌晨零時左右發生兩批酒客鬥毆事件，造成一死二傷。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市公北三路一處KTV今天凌晨零時左右發生兩批酒客鬥毆事件，造成一死二傷。圖／記者胡蓬生翻攝

相關新聞

25歲學霸丟包車禍亡 師指他溫柔優雅想出國念書 弟：從小是我最好榜樣

25歲溫姓替代役男日前凌晨搭乘多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路，不幸遭4車輾斃。林姓司機辯稱溫男酒醉踹椅背...

影／苗栗頭份KTV酒客鬥毆 30歲男持折疊刀行凶釀1死2傷

苗栗縣頭份市公北三路一處KTV今天凌晨零時左右發生酒客鬥毆事件，雙方從店內打到店外，其中54歲莊姓男子遭折疊刀刺傷，送醫...

台中大雅區60歲婦被砍傷頸部急送醫 警方追查逃逸凶嫌

台中市大雅區龍善二街今天發生砍人案，60歲女子被人持刀砍中頸部，約10公分刀傷，意識清楚送醫治療，疑與一名男子有糾紛。

「關老師」只受訓16小時 難找出情緒未爆彈

警界「關老師」由受過心理諮商課程官警擔任；一名「關老師」指出，過去受訓五天，四十小時課程，但去年「濃縮」為兩天，十六小時...

警官心聲：找自己人心理輔導 形式大於效果

警界「關老師」由承辦業務的警官或警員擔任「輔導老師」角色，期能提早發現有心理狀況員警，及時轉介專業單位協助，功能如何常被...

委外諮商獲警信任 超越「關老師」轉介

警察心理健康受關注，警政署表示，警察使用心理諮商服務人次逐年成長，前年委外預約諮商首度超越「關老師」轉介諮商，將持續精進...

