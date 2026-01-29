搜索回報證物有長官往來訊息 前調查官洩密緩刑定讞

法務部調查局桃園市調查處前組長林明宏，四年前支援搜索台灣蠟品公司負責人違反證券交易法案件，得知查扣筆記本內記載調查局副局長、桃園市調處長餐敘等訊息，搜索後告知長官，涉洩密。一審依公務員洩漏國防以外之秘密罪判六月得易科罰金之刑，台灣高等法院昨駁回上訴，宣告林緩刑四年、支付公庫十八萬元，全案定讞。

林明宏二○二二年十月五日依桃園市調處犯罪防制科長李明印指派，帶隊支援搜索台蠟公司，搜索過程中知悉查扣的台蠟負責人林哲印記事本內，記載林哲印與時任調查局副局長黃義村、桃園市調處長廖榮旭等人餐敘、球敘等訊息。

林明宏在搜索時先告知李明印，搜索完畢後又在李明印陪同下向廖榮旭報告此事，被檢方認定洩漏應秘密的扣案物內容，依洩密罪嫌起訴。

一審時林明宏否認犯罪，供稱沒翻閱筆記本，無從知悉內容，對整件事情沒什麼印象，直到政風室提示錄影畫面才知始末。法院不採信林的辯詞，依公務員洩漏國防以外之秘密罪判六月得易科罰金之刑。

林明宏上訴，高院認為，林明宏雖二審審理中坦承犯行，但審酌認罪時點、法院已進行證據調查程序、對司法資源耗費等事由，難認林是真誠悔悟，但考量林無前科，曾破獲採購工程、貪瀆等多起重大弊案，並偵辦內線交易法等重大經濟犯罪及查獲製毒工廠，迭有績效。

另林明宏任公職期間均遵循相關勤務規定，本案發生在二○二二年十月間，林事後調桃園及澎湖機動站副主任，未見再涉有犯罪行為，現已離開公職至民間企業就業，應無再犯之虞，判六月得易科罰金之刑，並宣告緩刑四年。