涉詐領10萬美元房租 駐關島前處長陳盈連二度遭約談
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領十萬餘元美元房租補助，另未確實督導駐關島辦事處財產與物品，造成國家財產損失兩萬五千餘美元；調查局台北市調查處昨天約談陳盈連等三人到案，詢後移送台北地檢署複訊，陳訊後請回。
同案約談駐關島台北經濟文化辦事處前職員黃嘉郁、盧啟章。據了解，檢調先前已約談過陳盈連，昨天第二度約談，釐清相關事證。陳盈連去年因此事被監察院彈劾，監察院認為陳男有嚴重違誤、且情節重大，有懲戒必要，移送懲戒法院審理。
監察院指出，陳盈連駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，明知已有自購住宅，卻以虛構租約詐領基本數以外房租補助費；金額約十萬四千餘美元；另擔任駐關島台北經濟文化辦事處長時，業務分配名實不副，未確實督導所屬辦理財產、物品登帳、盤點與報廢事宜，造成駐地十一件財產、七十九件非消耗物品迄今下落不明，公有財產物品重大損失，金額兩萬五千餘美元。
據調查，陳盈連派駐洛杉磯期間，二○一一年一月在駐地購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數。陳盈連二○一一至二○一六年間，多次持不實房屋租約，向外交部申領超出基本數房租補助費，總計十萬四千餘美元，約三百多萬台幣。陳盈連的行為不符規定，涉有詐領貪汙之虞。
彈劾案文也指出，陳盈連有嚴重違誤、違反公務員服務法事證明確，有公務員懲戒執行職務的違法失職行為，有懲戒必要，依法提案彈劾，監察院去年全票通過。
