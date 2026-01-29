聽新聞
「關老師」只受訓16小時 難找出情緒未爆彈

聯合報／ 記者陳宏睿趙容萱／台中報導

警界「關老師」由受過心理諮商課程官警擔任；一名「關老師」指出，過去受訓五天，四十小時課程，但去年「濃縮」為兩天，十六小時課程，專業能力上僅具皮毛，坦言接業務一年多，多半是找派出所主管了解狀況，較多時間在「宣導」而非「輔導」。

他說，警政署每年有一次「關老師」專業職能研習班，由醫師、諮商師上課，以往都是五天四十小時課程，有證書，去年濃縮為兩天十六小時，且無證書。

以他經驗，每月走訪時因員警排休問題，不可能遇到該單位的所有員警，因此往往是透過單位正副主管了解員警狀況；單位主管因與員警朝夕相處，往往比關老師更容易掌握狀況。

不過該名警官說，若心理有狀況員警選擇當「悶葫蘆」，不論是關老師或單位主官，很難發現異狀。他也認為，實務上關老師較像宣導角色，如告知員警有免費心理諮商，而不是「輔導」，畢竟只接受幾天訓練，無法與專業醫生及諮商師相比。

衛福部台中醫院身心科主任章秉純說，世界衛生組織ＷＨＯ針對國內外各國對精神病盛行率的調查顯示，常見精神疾病在廿五歲至五十五歲成年族群，發生率約為兩成五左右，以其臨床經驗，到醫院就醫看診的警察人員相較於其他行業，比率相當少，但一旦就醫就非常嚴重。

官警說，對比之下台中市警心理諮商人數確實偏低，有心理狀況警察恐存在不少「沉默黑數」。有人建議每年設置「強制性」的員警心理評估，但執行上恐非易事；如何找出有「情緒未爆彈」的警察，仍有待中央單位研議解決。

心理壓力大！基層警不想求助「關老師」 擔心被標記

台中市警局黃姓女偵查佐發布「開槍盧秀燕」言論遭檢方起訴，黃女父親事後發聲明指控女兒遭分局霸凌、孤立，身心崩潰才會如此，警...

警官心聲：找自己人心理輔導 形式大於效果

警界「關老師」由承辦業務的警官或警員擔任「輔導老師」角色，期能提早發現有心理狀況員警，及時轉介專業單位協助，功能如何常被...

委外諮商獲警信任 超越「關老師」轉介

警察心理健康受關注，警政署表示，警察使用心理諮商服務人次逐年成長，前年委外預約諮商首度超越「關老師」轉介諮商，將持續精進...

