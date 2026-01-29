聽新聞
警官心聲：找自己人心理輔導 形式大於效果

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

警界「關老師」由承辦業務的警官或警員擔任「輔導老師」角色，期能提早發現有心理狀況員警，及時轉介專業單位協助，功能如何常被討論；基層普遍認為，「關老師」立意良善，但可能流於形式，只是應付上級或民代質詢，實際上的效果很有限。

一名警官說，「關老師」的業務承辦人，在市警局是訓練科，各分局、大隊則是秘書室或行政組負責，業務常會掛給同一人負責；被指定擔任關老師的員警，往往只是上幾堂心理輔導課程，即認定有諮商能力，負責定期關懷單位內員警，掌握同仁身心狀況。

但業務承辦經常換人，且負責員警本身多半未具有此專業或就讀相關科系，加上警界「階級」制度，要透過每月、每周訪視，就發現有異狀員警，並不容易。

有警官說，警察工作高壓，又配帶槍枝，一旦心理有狀況未被及時發現，容易衍生意外事件；去年黃姓女偵查佐事件，及前年某所長在駐地舉槍自戕，都可能身心狀況出問題。

他說目前「關老師」機制不夠專業，也不是常態性建置，建議規畫由專業心理醫師去諮詢評估，官警一旦有狀況，是否還適合治安工作。

有基層警員認為，政府規定民間企業聘請勞工，要固定進行健康檢查，員工未做公司會被開罰；警察工作身心壓力大，更需要提供相關身心檢查的資源、補助，讓基層員警能藉此尋求協助，避免憾事，也提升工作職能。

