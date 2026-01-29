聽新聞
委外諮商獲警信任 超越「關老師」轉介

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

警察心理健康受關注，警政署表示，警察使用心理諮商服務人次逐年成長，前年委外預約諮商首度超越「關老師」轉介諮商，將持續精進關懷措施，提升員警求助意願。

警政署統計警察使用心理諮商服務人次，二○二○年九四五人次，升至去年三九○三人次，成長逾三倍；委外預約諮商、關老師轉介諮商人次均逐年增加，去年委外預約諮商二七六一人次，高於關老師轉介諮商一一四二人次。

警政署指出，為免有員警擔心求助會讓身分曝光，因此推動委外預約諮商，分析使用人次，顯見相關諮商服務具專業性及保密性，逐步獲得員警認同與信任，提升求助意願。

據了解，涉恐嚇案的台中市黃姓偵查佐曾執勤發生交通事故涉訟，主管、關老師有提供相關協助及關懷輔導。警政署說，持續要求幹部主動關懷員警工作、生活及身心狀態，如發現有工作適應不良、身心健康問題、涉訟或經歷創傷與失落事件，應即時關懷與支持，依個案狀況及實際需求，適時轉介心理諮商或提供法律諮詢。

警政署表示，各警察機關合作委外諮商機構，從前年九十一處增至今年初一八二處；各警察機關目前聘任二四六名心理師及精神科醫師，擔任心理輔導諮詢委員，每月提供身心健康諮詢服務；警政署與桃園市生命線協會合作，前年八月起提供免付費諮詢服務專線。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災、張文隨機殺人案後，第一線員警心理受衝擊，警政署說，相關執勤單位均安排「減壓團體」，並提供心理諮商服務資源。

