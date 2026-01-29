心理壓力大！基層警不想求助「關老師」 擔心被標記

警界「關老師」由受過訓的官警擔任，定期到各單位訪談；基層普遍認為成效不佳。記者陳宏睿／攝影

台中市警局黃姓女偵查佐發布「開槍盧秀燕」言論遭檢方起訴，黃女父親事後發聲明指控女兒遭分局霸凌、孤立，身心崩潰才會如此，警方指與事實不符，各執一詞；此案也再度引起基層質疑，警察勤務高壓工作型態，警界「關老師」並未發揮功能。

警政署為提升警察心理衛生健康，設有「關老師」機制，由接受身心科醫師、心理諮商師課程警員、警官擔任，定期走訪第一線內外勤單位，了解同事心理狀況；但該機制長期被指功能不彰，民代也曾質疑，透過關老師機制轉介醫療機構或諮商效果差，使用率低。

台中市目前編制員警七五九○人，根據統計，近五年透過警界關老師機制轉介諮商人數，五年總計二一八人次，去年僅廿七人次。

市警局另使用六家委外心理諮商機構，二○二一年有卅三人次使用委外心理諮商，前年八十七人次，去年暴增至一七三人次，四年間增加五倍，顯示越來越多員警有心理諮商需求，但多數未透過關老師系統。

基層官警指出，警察跟一般公司行號一樣，員工都擔心會被長官「點名做記號」，警察因勤務需求有配槍支，一旦向關老師如實反映有心理問題，單位幹部得知後，往往會「如臨大敵」，做出「相應的防處作為」。

官警說，基層若坦認自己身心問題，可能被幹部調整勤務、禁止配槍、調離原駐地等，原本不大的心理狀況，也可能被長官視為「問題人物」，反增加心理壓力，因此寧可向外求助，也不願向關老師反映。

衛福部台中醫院身心科主任章秉純說，警察因「人民保母」職業框架，面對精神壓力時，會認為應比別人堅強，非必要不求助不就醫，造成警職人員就醫比率偏低，一旦就醫就非常嚴重的情況發生。

他表示，臨床上治療仍以避免反覆思考鑽牛角尖的血清素藥物治療為主，輔以談話諮商心理治療，也建議警察要建立「有病識感、降低病恥感」的觀念，若有心理困擾要積極就醫，尋求專業協助。

台中市警局表示，不論使用率高低，市警局都是站在盡力提供各種免費諮詢管道立場，不論是自洽委外醫療機構，或透過關老師轉介，最終目的是希望同仁的身心狀況能夠得到解決，在職場發揮專業能力。