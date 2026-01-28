影／雨天「打水漂」噴飛影片曝 男失控撞基隆少年隊前3偵防車

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

43歲黃男昨晚駕多元計程車行經基隆信一路少年隊前因雨路滑「打水漂」，車子在最內線車道，疑因車速過快，天雨路滑失控滑行至最外側車道後，撞擊路旁停放3輛偵防車，車輛受損嚴重，所幸無人受傷。

市警第二分局調查，昨晚11時許，黃男開多元計程車行經信一路少年隊前最內線車道時，疑因車速過快，天雨路滑失控滑行至最外側車道後，橫切2車輛後，失控撞擊路旁停放3輛偵防車，車輛受損嚴重。

因撞擊力道很大發出巨響，員警警衝出查看，發現撞得一團亂，現場輪胎被撞到噴飛、車體凹陷，零件碎裂散落一地，一片狼藉，受損嚴重，還男未受傷。

交通隊到場繪圖照相，並將肇事車輛移置，現場恢復通行。另警方對黃男實施呼吸酒精測試及毒品唾液快篩，均無酒精及毒品反應。

警方初判肇事原因為車速過快釀事故，提醒雨天行車及夜間視線不佳，駕駛人應務必放慢車速，並隨時注意車前狀況，以免發生水漂現象導致失控，造成財物損失或人員傷亡。

雨天「打水漂」噴飛畫面曝，男失控撞基隆少年隊前3輛偵防車。記者游明煌／翻攝
