貪杯惹禍！台中大里深夜酒客口角拉扯 警「快打部隊」速逮5男送辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區中興路二段今天凌晨0點15分發生二派酒客因口角起衝突，警方獲報後立即出動「快打部隊」火速趕到現場，經立即釐清案情，並帶回5名涉嫌人，全案詢後依傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦。

霧峰警分局內新派出所副所長林尚融說明，警方在今天凌晨0時15分許獲報，中興路二段有人打架。警方立即啟動快打部隊迅速到場，現場已無衝突。經了解，為酒客飲酒後引發口角及肢體拉扯。警方到場後立即釐清案情並帶回5名涉嫌人，分別是甲方43歲張男、40歲沈男、48歲陳男，以及乙方38歲黃男、40歲陳男。

警方呼籲，民眾遇糾紛應理性溝通，切勿訴諸暴力。警方對不法暴力事件必定依法嚴辦，以維護社會治安。如需協助請撥打110與警方聯繫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中大里今天凌晨2派酒客因口角起衝突，警方啟動「快打部隊」，將5名涉嫌人帶回警局。圖／讀者提供
台中大里今天凌晨2派酒客因口角起衝突，警方啟動「快打部隊」，將5名涉嫌人帶回警局。圖／讀者提供

衝突 溝通 台中市

