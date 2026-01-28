聽新聞
影／高雄警開15槍攔捕可疑轎車 涉案男落網稱「被攔怕了」
高雄市警方昨晚攔查1輛轎車，開車男子在員警連開15槍後，仍加速竄離車陣逃逸。今天凌晨，警方在案發後5小時，拘捕李姓男子到案，他稱「被攔怕了」見到員警盤查才逃逸。
據了解，李姓男子（45歲）曾涉毒品案，在高雄市仁武區租屋，昨晚他從住處開車外出，在仁武區霞海路遇仁武警分局澄觀路派出所攔查，才加速逃竄。
後來員警追車到左營區大中一路，見他的轎車塞在紅燈車陣，攔上前要他下車，但他倒車來回衝撞，撞及後面轎車，又向前往員警方向衝去，2名員警立即對他的車輪連開15槍，他依然竄出車陣逃逸。警方公開追車影像。
仁武警分局與刑警大隊立即成立專案小組追緝，報請檢察官指揮，今天凌晨零時許，在李姓男子的租處拘捕他到案，未搜獲違禁物。據了解，他聲稱被警方攔怕了，遇到員警又沒繫安全帶才逃竄。全案依公共危險、妨害公務及毀損罪嫌移送法辦。
警方表示，警方根據蒐證，認為李男開車未依規定使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線不依規定駛入來車道、逆向行駛、紅燈右轉、不服稽查取締，分別對他開出6張罰單，總計最高可處7萬5000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。
