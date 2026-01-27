聽新聞
0:00 / 0:00

殺死女建商…歐陽榕病逝 全台死囚剩35人

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

死囚歐陽榕二○○三年間殺害女建商，當年落網後，警方帶回棄屍現場。本報資料照片
死囚歐陽榕二○○三年間殺害女建商，當年落網後，警方帶回棄屍現場。本報資料照片

死囚歐陽榕二○○三年在高雄殺害女建商盧金惠再分屍，二○一一年被判死刑定讞；他入監後多次質疑法院未釐清殺人手法就判死是違法，希望聲請再審，是聲請死刑釋憲的待決死囚之一，卻因未按時服藥，日前戒護外醫，三天前多重器官衰竭過世。全台死囚剩卅五人。

橋頭地檢署表示，死刑犯歐陽榕原本關押在高雄第二監獄，檢察官李冠林相驗確認因他本身有糖尿病病史，未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，無可疑外傷，認定他死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官前天開立相驗屍體證明書交家屬。

歐陽榕原為知名紙廠加工處的副處長，離職後因投資失利背負巨債，死者盧金惠視他為懷才不遇的好友，曾多次借款資助。二○○三年四月間，歐因缺錢急用，開口商借鉅款卻被盧女拒絕，設局將她誘騙至租屋處勒斃，並殘忍肢解成十袋棄屍，事後更向家屬勒贖一二○○萬元。

警方當年於盧女頭七當天突破歐陽榕心防，但他僅承認棄屍，對殺人細節堅稱是「不詳方式」或意外，檢警最終僅尋回部分屍塊，其餘恐遭焚化；歐陽榕歷經多年纏訟，最高法院於二○一一年維持更六審見解，判死刑定讞。

歐陽榕的妻女早年就相繼意外身亡，由他領取鉅額保險金，他落網後，此部分也都曾重啟調查，外界高度懷疑涉及詐保殺親，但因缺乏直接證據，檢方最終予以不起訴處分。

歐陽榕在監期間，多次質疑法院在未釐清具體殺人手法下判死違法，希望聲請再審，他也是二○二四年死刑釋憲案的聲請人之一。

延伸閱讀

男子長年喝汽水「搭配1美食」罹糖尿病 雙腳截肢後悔：有錢都沒用

殺害女建商再分屍…死囚歐陽榕病逝 廢死聯盟：可惜尚未提非常上訴

影／惡保母維持原判...「剴剴戰士」激動落淚 總召：沒判死有人不滿意

沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

相關新聞

剴剴案 惡保母姊妹二審維持原判

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉長期凌虐一歲十個月男童「剴剴」，造成他全身四十二處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終低血容性休克死...

數十位剴剴戰士 聆判擁抱落淚

剴剴案昨二審宣判，維持原判決；兒少守護團體總召張瓦力表示，目前法制最多就是判到這樣，「真的很謝謝法官」。

剴剴案兒盟社工涉隱匿證據 審理中

「剴剴」案，檢方另追究兒福聯盟的社工陳尚潔刑責，依過失致死、偽造文書罪起訴陳女，陳女否認犯罪，案由台北地方法院審理。

剴剴外婆：一輩子虧欠 盼司法能還公道

一歲十個月男童剴剴被長期殘忍凌虐致死，保母劉彩萱、劉若琳二審仍判處無期徒刑、十八年徒刑。剴剴外婆得知判決結果，透過律師表...

殺死女建商…歐陽榕病逝 全台死囚剩35人

死囚歐陽榕二○○三年在高雄殺害女建商盧金惠再分屍，二○一一年被判死刑定讞；他入監後多次質疑法院未釐清殺人手法就判死是違法...

死囚歐陽榕病逝 廢死聯盟：此案有瑕疵

死囚歐陽榕戒護外醫時因病身亡，台灣廢除死刑推動聯盟昨指出，死刑憲法判決一年多了，可惜截至他病逝為止，檢察總長都尚未替歐陽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。