剴剴案兒盟社工涉隱匿證據 審理中

「剴剴」案，檢方另追究兒福聯盟的社工陳尚潔刑責，依過失致死、偽造文書罪起訴陳女，陳女否認犯罪，案由台北地方法院審理。

依檢方起訴，陳尚潔明知外婆可以申請托育減免，仍把「剴剴」交給劉彩萱照顧。劉彩萱告知「剴剴」會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把「剴剴」送給別人托育，陳尚潔卻沒有因而提高訪視頻率。

檢方指控，陳尚潔於「剴剴」過世當天早上成立「剴剴小天使」群組，第二天再找其他社工成立「一二二四意外處理」群組，涉嫌串證。檢方起訴時認為，陳尚潔是「剴剴」最重要的求助窗口之一，陳女卻怠於職責，犯後且飾詞狡辯、隱匿證據，依偽造文書、過失致死罪起訴她，並從重求刑。