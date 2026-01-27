數十位剴剴戰士 聆判擁抱落淚

「剴剴」案，高等法院昨天二審宣判。高院庭外一早聲援民眾獲知判決發出陣陣歡呼，許多人激動流淚，相互擁抱。記者林俊良／攝影

剴剴案昨二審宣判，維持原判決；兒少守護團體總召張瓦力表示，目前法制最多就是判到這樣，「真的很謝謝法官」。

長期關注虐童案的藝人郁方也到場聲援，她說，這個地球上最不需要存在的就是廢死團體，「你們真的該被廢掉」。

剴剴案一、二審審理過程，均有兒少守護團體自發性組成「剴剴戰士」，要求「剴剴案不能沉」，呼籲司法勿輕縱。合議庭昨駁回上訴案訊息一傳出，守候在法院門口的兒少守護團體數十名「剴剴戰士」尖叫擁抱，有人得知判決結果，激動落淚，大喊謝謝法官、檢察官，還有人相擁而泣。

郁方表示，大家擔心的是被輕判，維持原判決是對所有「剴爸」、「剴媽」們最好的禮物，她要對全世界各地來的「剴爸」、「剴媽」們說「你們真的很棒，出錢出力」。

郁方說，剴剴是弱勢中的最弱勢，如果認真研究案子，就知道無期徒刑及十八年徒刑真的是太輕；不過，在台灣判死刑是很困難的事，還有漫長的路要走。

她表示，如果要提到廢死，她會說廢死團體歲月靜好，是因為有受害者家屬負重前行「這個地球上最不需要存在的就是廢死團體，你們真的該被廢掉」。

郁方說，如果剴剴在天之靈，能夠感受到大家的愛，希望剴剴在現場一起聆聽判決，更希望劉彩萱、劉若琳可以在監獄裡好好反省；她也認為，台灣如果會從少子化走向無子化，劉彩萱、劉若琳是最大的凶手。

兒少守護團體總召張瓦力說，真的很謝謝法官、檢察官、所有為剴剴發聲的人，宣判結果出來，大家都在旁邊哭了，覺得終於可以不被輕判。

他表示，這幾個月來大家都很糾結，能撐到今天很不容易；因為沒有死刑，兒少守護團體的人都不滿意，可是目前的法制最多就是判到這樣。

媒體問劉若琳判刑十八年是否過輕？張瓦力說「對，我們覺得太輕」，指劉若琳基本上看來是共同正犯，應跟劉彩萱一樣判無期徒刑，「但能維持原判就已經很好了」。