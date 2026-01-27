剴剴案 惡保母姊妹二審維持原判

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉長期凌虐一歲十個月男童「剴剴」，造成他全身四十二處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終低血容性休克死亡，一審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，分判劉氏姊妹無期徒刑、十八年徒刑。台灣高等法院昨駁回上訴，維持判劉彩萱無期徒刑、劉若琳十八年徒刑。可上訴。

剴剴案二審由審判長廖建瑜、受命法官文家倩、陪席法官黃怡菁組成合議庭，宣判後一百多頁判決書公開上網，創國民法官法上路以來紀錄。

合議庭認為，一審認定劉家姊妹有凌虐剴剴行為，事實與卷內事證相符，未違背論理法則及經驗法則。高院指出，劉彩萱身為專業保母，應以愛心與耐心培養剴剴安全感及信任感，但見剴剴沒有家屬探視關懷，主管機關也未有效發揮監督功能，利用自身優勢權力支配關係，在剴剴尚無反抗能力、難以求援處境下，將剴剴視為宣洩情緒工具，三個月內反覆密集以非人道方式凌虐，方式「五花八門」。

合議庭認為，劉彩萱甚至將凌虐剴剴照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，不時夾雜嘲弄、辱罵剴剴言語，從中獲得滿足，是以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂，實在無從以剴剴有分離焦慮、不當行為，作為合理化凌虐的藉口，劉彩萱上訴主張犯罪動機是惡性循環下失控所致，不可採信。

判決指出，剴剴是未滿兩歲幼兒，身體及心理上仍需依附於成年人，但他生前最後三個月在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身心經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被剝奪生命權，年幼心靈所產生的恐懼，不是一般成年人能承受，遑論未滿兩歲幼兒。

高院認為一審已說明劉彩萱犯罪手段、所生損害較過往判決案件情形嚴重，雖劉彩萱有社會復歸可能性，可小幅度下修責任刑，仍無從撼動無期徒刑的責任刑上限，量刑未違反罪刑相當原則及平等原則，難認有何裁量不當。

劉若琳參與程度較劉彩萱低，因此量刑較低，一審量處十八年徒刑，也沒有裁量不當之處，檢察官指劉若琳量刑過輕、劉彩萱指量刑過重，也都不採信。另劉家姊妹羈押期間一月卅一日屆滿，合議庭認為兩人仍有羈押原因及必要，一併裁定自二月一日起再延長羈押兩個月。

本案源於劉彩萱二○二三年九月一日起全天照護剴剴，多次以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部，將剴剴身體對折，用口罩、保麗龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳，更曾綑綁後塞進水桶，長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨在門上，不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂紙杯盛裝廚餘、絞碎燒焦物餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎，同年十二月廿三日晚間剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱隔日送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。