觀察站／查中央靜悄悄 甩鍋地方埋真相？

花蓮光復鄉洪災悲劇，檢方兩周前以大動作羈押鄉長林清水，但查辦中央部會行動卻靜悄悄，一場高達8千人的撤離行動，絕非僅單單是鄉公所廢弛職務釀成，若中央也有責任，本應同步調查，兩周的空窗，難道不怕相關人等串、滅證？家屬渴望的真相，難道還要分中央、地方？

光復鄉因為洪災幾近滅鄉，是台灣史無前例的災害，從堰塞湖的監控、預警，到下游河道疏濬、堤防破口，再到溢流前的疏散、撤離，中央、地方權責單位甚多，在釀成巨災後，也不斷看到中央、地方相互甩鍋，外界期待司法介入調查釐清真相，還給受災者公道。

全案發展至今，外界看到的似乎是檢調全心查辦基層，人力、資源最缺的光復鄉公所成了矛頭，鄉長遭羈押，秘書、科長、承辦人員成了待罪之身，再搭配周刊所稱的鄉長把責任推給縣府，無法讓人不懷疑，是不是已經定調案情即便「向上發展」，也只及於花蓮縣政府。

撤離幾乎半個鄉鎮的8千多人，唯有跨部會調度，甚至投入國軍弟兄才有辦法短時間完成，何況中央災前短短兩天匡列撤離、影響人數高達11倍之多。再以預防災害來說，因颱風蓄積的堰塞湖炸彈，災前整備會議中央到地方共同參與，尤其中央單位橫跨內政、農業、經濟好幾個部會，為什麼出事卻由地方獨自扛責？