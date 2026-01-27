聽新聞
0:00 / 0:00

高雄晚間傳槍響！警方追可疑車連開15槍 男駕車加速「來回衝撞」逃逸中

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警仁武警分局員警今晚攔查可疑轎車，轎車上的男子卻加速逃竄，直到塞在車陣，見員靠近竟幾次倒車撞後方他人轎車要逃。員警朝他轎車車輪連開約15槍，這輛轎車仍竄出車陣揚長逃逸，全案正由警方調查中。

仁武警分局澄觀路派出所員警在今天晚間7時10許，巡邏經過各縣市仁武區霞海路與後港巷，發現這輛黑色轎車形跡可疑，員警騎機車上前，要求他停車受檢，這輛轎車突然加速逃竄。

員警立即尾隨追上，在左營區大中一路國道10號橋下，見這輛轎車塞在停紅燈的車陣，員警立即騎機車上前，把槍要求他下車。不料，這輛轎車竟又倒車，似要衝撞員警，但撞上後方轎車的保險桿後又往前撞，員警說，對方就這樣來回幾次，員警才對這輛車的車輪開槍。

警方連開約15槍，但是這輛車仍加速逃離。在附近的路人聽到槍響，頻叫「嗆聲、嗆聲」嚇得趕緊躲避，見遭員警開槍的轎車往三民區逃逸。警方正追查這輛車當中。

高雄市仁武警分局員今晚攔查車輛開槍。圖／讀者提供
高雄市仁武警分局員今晚攔查車輛開槍。圖／讀者提供
高雄市仁武警分局員今晚攔查車輛開槍。圖／讀者提供
高雄市仁武警分局員今晚攔查車輛開槍。圖／讀者提供

高雄市仁武警分局員今晚攔查車輛開槍。圖／本報資料照片
高雄市仁武警分局員今晚攔查車輛開槍。圖／本報資料照片

槍響 高雄市 警察

延伸閱讀

「超人力霸王」大型水上氣膜 2/7首現高雄愛河灣

超人力霸王2月7日至3月1日現身高雄 愛河周邊道路將交管

台中轎車撞機車2人傷還輾人肇逃？警方查證視線死角非故意

影／59歲男三義開車連環撞 2警用機車遭波及

相關新聞

影／高雄警開15槍攔捕可疑轎車 涉案男落網稱「被攔怕了」

高雄市警方昨晚攔查1輛轎車，開車男子在員警連開15槍後，仍加速竄離車陣逃逸。今天凌晨，警方在案發後5小時，拘捕李姓男子到...

高雄晚間傳槍響！警方追可疑車連開15槍 男駕車加速「來回衝撞」逃逸中

高雄市警仁武警分局員警今晚攔查可疑轎車，轎車上的男子卻加速逃竄，直到塞在車陣，見員靠近竟幾次倒車撞後方他人轎車要逃。員警...

5人涉漁船接運走私…起出逾330公斤大麻 一審最重判刑8年

海巡署去年2月在台南市西南方海域攔獲「進漁滿368號」漁船，起出大麻逾330公斤，逮捕涉案5人，台南地院今天判處陳姓船長...

地下錢莊合夥糾紛…暴力討債2700萬 太陽聯盟星陽分會等15人落網

台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元...

PAZZO董座廖承豪毆打司機 天道盟主鐵霸曾盈富揪人助拳10人起訴

上櫃電商公司美而快（5321）董事長廖承豪去年涉和Uber林姓司機互毆，轉而聯繫遠房表兄弟天道盟主「鐵霸」曾盈富，由曾的...

漁民撈海面包裹 拆開發現怪怪的東西 警檢測全是大麻 市值2000多萬元

新北市萬里區東澳漁路駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現在海面的人發現白色外包裝的物品，不像是廢棄物並報案。警方到場以毒品初篩試...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。