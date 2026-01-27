高雄晚間傳槍響！警方追可疑車連開15槍 男駕車加速「來回衝撞」逃逸中

高雄市警仁武警分局員警今晚攔查可疑轎車，轎車上的男子卻加速逃竄，直到塞在車陣，見員靠近竟幾次倒車撞後方他人轎車要逃。員警朝他轎車車輪連開約15槍，這輛轎車仍竄出車陣揚長逃逸，全案正由警方調查中。

仁武警分局澄觀路派出所員警在今天晚間7時10許，巡邏經過各縣市仁武區霞海路與後港巷，發現這輛黑色轎車形跡可疑，員警騎機車上前，要求他停車受檢，這輛轎車突然加速逃竄。

員警立即尾隨追上，在左營區大中一路國道10號橋下，見這輛轎車塞在停紅燈的車陣，員警立即騎機車上前，把槍要求他下車。不料，這輛轎車竟又倒車，似要衝撞員警，但撞上後方轎車的保險桿後又往前撞，員警說，對方就這樣來回幾次，員警才對這輛車的車輪開槍。

警方連開約15槍，但是這輛車仍加速逃離。在附近的路人聽到槍響，頻叫「嗆聲、嗆聲」嚇得趕緊躲避，見遭員警開槍的轎車往三民區逃逸。警方正追查這輛車當中。

高雄市仁武警分局員今晚攔查車輛開槍。圖／讀者提供 高雄市仁武警分局員今晚攔查車輛開槍。圖／讀者提供