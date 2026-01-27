地下錢莊合夥糾紛…暴力討債2700萬 太陽聯盟星陽分會等15人落網

台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，談判時毆打成傷；刑事局查獲15人依組織犯罪防制條例等罪移送，檢方命張10萬、蔡5萬元交保，其他人3萬元交保或請回。

警方調查，49歲蔡姓男子原在嘉義經營地下錢莊，後來移至台中，約兩年前與合夥人陳姓男子因分潤問題拆夥，蔡要求陳支付2700萬元，認為陳避不見面，教唆太陽聯盟星陽分會大哥42歲張姓男子索討。

去年4至5月，張率分會成員前往陳的嘉義住處潑油漆、張貼有「買不了安全」字眼的紙條，在陳的汽車裝GPS追蹤器掌握行蹤，當街持棍棒攔車；陳躲至桃園住處，張等人又前往丟雞蛋及攔車，蔡送花生禮盒至陳住處大樓管理室，疑暗示「請你吃子彈」，陳也曾收到張等人以手機訊息傳送其女兒照片及特徵敘述。

蔡、陳相約雲林的分會據點談判，陳遭徒手毆打致眼角受傷，陪同赴約的一名男性友人被刺傷腿部，陳帶妻子逃至澎湖。另外，一名被害人向錢莊借錢，去年8月也被張等人以類似方式討債。

刑事局偵四大隊第一隊跟監蒐證，查出太陽聯盟星陽分會多在雲嘉活動，去年9月24日、12月29日及本月5日在雲嘉、台中、台南搜索，拘提或通知15人，蔡、張部分坦承，稱是對方欠錢。

警方查扣GPS追蹤器、長刀、鎮暴槍、186萬元、越南盾2625萬元、點鈔機、手機、筆記型電腦等，全案依組織、恐嚇取財、傷害、妨害秩序、妨害秘密等罪移送。