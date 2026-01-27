快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

地下錢莊合夥糾紛…暴力討債2700萬 太陽聯盟星陽分會等15人落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，談判時毆打成傷；刑事局查獲15人依組織犯罪防制條例等罪移送，檢方命張10萬、蔡5萬元交保，其他人3萬元交保或請回。

警方調查，49歲蔡姓男子原在嘉義經營地下錢莊，後來移至台中，約兩年前與合夥人陳姓男子因分潤問題拆夥，蔡要求陳支付2700萬元，認為陳避不見面，教唆太陽聯盟星陽分會大哥42歲張姓男子索討。

去年4至5月，張率分會成員前往陳的嘉義住處潑油漆、張貼有「買不了安全」字眼的紙條，在陳的汽車裝GPS追蹤器掌握行蹤，當街持棍棒攔車；陳躲至桃園住處，張等人又前往丟雞蛋及攔車，蔡送花生禮盒至陳住處大樓管理室，疑暗示「請你吃子彈」，陳也曾收到張等人以手機訊息傳送其女兒照片及特徵敘述。

蔡、陳相約雲林的分會據點談判，陳遭徒手毆打致眼角受傷，陪同赴約的一名男性友人被刺傷腿部，陳帶妻子逃至澎湖。另外，一名被害人向錢莊借錢，去年8月也被張等人以類似方式討債。

刑事局偵四大隊第一隊跟監蒐證，查出太陽聯盟星陽分會多在雲嘉活動，去年9月24日、12月29日及本月5日在雲嘉、台中、台南搜索，拘提或通知15人，蔡、張部分坦承，稱是對方欠錢。

警方查扣GPS追蹤器、長刀、鎮暴槍、186萬元、越南盾2625萬元、點鈔機、手機、筆記型電腦等，全案依組織、恐嚇取財、傷害、妨害秩序、妨害秘密等罪移送。

台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／翻攝
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／翻攝
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／攝影
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／攝影
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／翻攝
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／翻攝
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／攝影
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／攝影
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／翻攝
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／翻攝
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／攝影
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／攝影
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／攝影
台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／攝影
台中某地下錢莊金主蔡姓男子（中）與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／翻攝
台中某地下錢莊金主蔡姓男子（中）與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元，刑事局查獲15人移送。記者李奕昕／翻攝

討債 嘉義 地下錢莊 刑事局

延伸閱讀

刑事局攜手宮廟 創新反詐「Q版小神衣」護民平安

高雄男專偷娃娃機店有監視鏡頭也不怕 2店得手3萬商品還沒賣就落網

專挑無人店家下手！偷北市娃娃機台零錢箱得手10萬 32歲慣竊落網

製毒集團「收購感冒藥」煉毒 2師傅落網月底起訴

相關新聞

地下錢莊合夥糾紛…暴力討債2700萬 太陽聯盟星陽分會等15人落網

台中某地下錢莊金主蔡姓男子與合夥人陳姓男子有債務糾紛，涉嫌教唆太陽聯盟星陽分會大哥張姓男子率成員向陳暴力討債2700萬元...

PAZZO董座廖承豪毆打司機 天道盟主鐵霸曾盈富揪人助拳10人起訴

上櫃電商公司美而快（5321）董事長廖承豪去年涉和Uber林姓司機互毆，轉而聯繫遠房表兄弟天道盟主「鐵霸」曾盈富，由曾的...

漁民撈海面包裹 拆開發現怪怪的東西 警檢測全是大麻 市值2000多萬元

新北市萬里區東澳漁路駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現在海面的人發現白色外包裝的物品，不像是廢棄物並報案。警方到場以毒品初篩試...

兩岸柬埔寨攜手販毒被捕 1台男逃逸時車禍身亡

據《柬中時報》26日報導，柬埔寨西哈努克省監察署通報，一名中國大陸男子與兩名台灣男子涉嫌非法販運毒品被捕，涉案毒品總重量...

台中女警恐嚇盧秀燕、父控分局孤立霸凌 分局澄清：與事實不符

台中市第二警分局黃姓女偵查佐在去年底時，涉嫌在網路發文「開槍盧秀燕」的言論，檢方聲押獲准後，今年初以恐嚇罪起訴，法院裁定...

台中女警網發「開槍盧秀燕」遭訴 父委律師首發聲明：遭分局孤立霸凌

台中市第二警分局黃姓女偵查佐在去年底時，涉嫌在網路發文「開槍盧秀燕」的言論，檢方聲押獲准後，今年初以恐嚇罪起訴，法院裁定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。