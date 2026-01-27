PAZZO董座廖承豪毆打司機 天道盟主鐵霸曾盈富揪人助拳10人起訴

上櫃電商公司美而快（5321）董事長廖承豪去年涉和Uber林姓司機互毆，轉而聯繫遠房表兄弟天道盟主「鐵霸」曾盈富，由曾的胞弟曾盈進「落人」、「關心」，緊盯、毆打司機。台北地檢署今偵結，依聚眾強暴脅迫等罪起訴廖、曾10人。

43歲廖承豪是五分埔商圈聞人，創立PAZZO等女裝品牌，並與部落客開創網紅經濟模式，2018年入主友銓電子，後改名美而快國際公司，被稱為「台灣女裝電商霸主」

全案源於，廖承豪和助理王孝傑2025年11月17日晚間8時許，搭Uber在北市大安區下車，和林姓司機發生糾紛，雙方互毆，林姓司機鼻骨骨折、上唇撕裂傷、手肘多處擦傷，提告傷害罪，傷害罪部分另案偵辦中。

起訴指出，廖承豪在敦化南路派出所就受調查處理糾紛，聯繫曾盈富，曾答應找人「關心」並委託胞弟、天道盟幹部曾盈進處理此事，曾盈進指派黑衣人等小弟集結在敦化南路派出所，陳偉仁、陳德誌在林姓司機到醫院驗傷途中、就診時要求和解未果，王孝傑、程福翔則傳訊息給在附近監控的廖承豪；當日深夜11時許，林姓司機走出醫院被尾隨至台北市中心、仁愛路3段、復興南路交叉口旁，陳鴻璽涉毆打林姓司機後腦勺，飆罵三字經叫囂「別跑」。毆打現場在伊普索酒店旁，附近就是公車停靠站，往來的公車、機車騎士，手抱嬰兒的行人全程目睹現場，林姓司機恐慌跑到派出所求救而獲救。

廖承豪、王孝傑坦承全部犯行。曾盈富日前被傳喚到案，80萬元交保，曾表示，廖承豪是他遠房表兄弟，他是找人來「關心」。檢方不採信曾的說詞，認為曾理當以親友身分慰問或探視廖，卻另找不認識、不特定人聚集警局，已與社會常情迥異；被告等人又辯稱「本來只是想要和解」但實際上由曾盈進找黑衣人迅速集結到場，符合幫派「落人（聚眾、招呼夥伴前來聲援、助拳等）」行徑，黑衣人到警局後，沒有陪同廖就醫，目的是「全程緊盯」林姓司機，林姓司機不同意私下和解，驗傷後隨即被毆打。