快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

聽新聞
0:00 / 0:00

漁民撈海面包裹 拆開發現怪怪的東西 警檢測全是大麻 市值2000多萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市萬里區東澳漁路駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現在海面的人發現白色外包裝的物品，不像是廢棄物並報案。警方到場以毒品初篩試劑檢測，呈第2級毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。

新北市金山警分局今天上午8時35分接獲東澳漁民報案，指他今早在駱駝峰旁的海岸的海面，看到有一袋白色包裝，有用繩子綑綁的東西，不像是廢棄物，他打撈上岸，拆開後發現是「怪怪的東西」，懷疑是不法集團丟包的走私品，馬上報警。

員警到場調查，發現白色大包裹內有32小袋物品，毛重約43公斤。以毒品初篩試劑檢測呈大麻陽性反應。發現這批毒品的海岸並無監視器拍到畫面，檢警將會同海巡單位追查來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里區東澳漁港駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現海面有異常包裹報案。警方檢測呈現毒品大麻陽性反應，清點重43.3公斤，市值2000多萬元，已全數查扣並追查來源。記者邱瑞杰／攝影

毒品 駱駝峰

延伸閱讀

兩岸柬埔寨攜手販毒被捕 1台男逃逸時車禍身亡

疑毒品糾紛！燒肉店門口持氣槍、彈簧刀討債 兄妹等3人被抓

被控賣大麻遭羈押54天最後判無罪 新竹男獲國賠16.2萬

洛鞍颱風最快明天生成！賈新興曝侵台機率 下周冷氣團再襲

相關新聞

PAZZO董座廖承豪毆打司機 天道盟主鐵霸曾盈富揪人助拳10人起訴

上櫃電商公司美而快（5321）董事長廖承豪去年涉和Uber林姓司機互毆，轉而聯繫遠房表兄弟天道盟主「鐵霸」曾盈富，由曾的...

漁民撈海面包裹 拆開發現怪怪的東西 警檢測全是大麻 市值2000多萬元

新北市萬里區東澳漁路駱駝峰旁海岸，今天有漁民發現在海面的人發現白色外包裝的物品，不像是廢棄物並報案。警方到場以毒品初篩試...

兩岸柬埔寨攜手販毒被捕 1台男逃逸時車禍身亡

據《柬中時報》26日報導，柬埔寨西哈努克省監察署通報，一名中國大陸男子與兩名台灣男子涉嫌非法販運毒品被捕，涉案毒品總重量...

台中女警恐嚇盧秀燕、父控分局孤立霸凌 分局澄清：與事實不符

台中市第二警分局黃姓女偵查佐在去年底時，涉嫌在網路發文「開槍盧秀燕」的言論，檢方聲押獲准後，今年初以恐嚇罪起訴，法院裁定...

台中女警網發「開槍盧秀燕」遭訴 父委律師首發聲明：遭分局孤立霸凌

台中市第二警分局黃姓女偵查佐在去年底時，涉嫌在網路發文「開槍盧秀燕」的言論，檢方聲押獲准後，今年初以恐嚇罪起訴，法院裁定...

天道盟「寶勝」義子復仇！涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋 重傷未遂起訴

「南萬華教父」天道盟不倒會大哥高寶勝去年底辭世，義子徐鉯翔涉替乾爹報酬，選在告別式當天與同夥王銘緯伏擊高的昔日宿敵、綽號...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。