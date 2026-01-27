兩岸柬埔寨攜手販毒被捕 1台男逃逸時車禍身亡

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導

據《柬中時報》26日報導，柬埔寨西哈努克省監察署通報，一名中國大陸男子與兩名台灣男子涉嫌非法販運毒品被捕，涉案毒品總重量逾6公斤，案件已移送法院審理。

報導稱，1月14日凌晨柬埔寨警方接獲報案後展開追緝行動，過程中涉案車輛在逃逸時失控撞入民宅，造成車上一名台灣男子當場身亡，其餘人員被警方控制。

柬埔寨警方在搜查涉案車輛及現場時，繳獲一支短槍及三大包疑似毒品。經初步鑒定，毒品總量為6,058.26公克。

《柬中時報》指出，警方調查確認，涉案人員包括35歲的中國籍男子孫浩然（譯音），以及兩名台灣籍男子分別為29歲的林清堯（譯音）和25歲的李成嘉（譯音）。三人已被移交柬埔寨禁毒警察局調查。檢方在審查證據後，依《毒品管制法》相關條款，以非法販運及儲存毒品罪提起公訴，並將案件移交西哈努克省法院調查法官處理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一名大陸籍男子和兩名台灣男子在柬埔寨涉嫌非法販運毒品被捕。（圖／取自《柬中時報》）
一名大陸籍男子和兩名台灣男子在柬埔寨涉嫌非法販運毒品被捕。（圖／取自《柬中時報》）

