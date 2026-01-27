黎巴嫩呼叫器連爆案 律師：時效內續協助求償

二○二四年黎巴嫩真主黨員呼叫器接連爆炸案，台灣「金阿波羅」公司被捲入，刑事部分查無不法，十三名外籍人士跨海求償也遭駁回，原告律師說，跨國作業及認證困難，最初就可預見法院裁定結果，但跨海求償是十三名爆炸案被害者唯一希望，只要時效內能補足文件，仍會繼續協助求償。

律師扶停雲說，此案最初是伊朗律師替爆炸案傷者尋求協助找上她，當時已知跨海作業非常困難，我國在黎巴嫩未有駐外使館，最近駐外使館在約旦，也不知能否協助認證委任書，這些狀況都有和當事人說明，但他們仍希望起訴求償。

她說，十三名原告六名孩童、七名婦人，皆是爆炸案直接受害人，案發後身心俱疲，遑論跨海訴訟準備；案發時呼叫器響起，螢幕上字樣設計細小，他們不得不湊近查看，被爆炸碎片近距離傷害，有的面臨截肢、有的雙眼失明。

原告手寫意見書指出，中東國家許多民眾信賴金阿波羅生產的呼叫器才普遍購買使用，信賴卻被利用作為凶器；爆炸案發後，他們因戰爭無法向以色列求償，跨海向金阿波羅求償便成最後希望。