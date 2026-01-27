聽新聞
行政院前科長涉共諜 2人起訴
男子鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，涉為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，安排胡與中共統戰部官員對接，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，鎖定初入政壇各黨派年輕世代，掌握各級黨政部門及民意機關機密資訊。高檢署昨依違反國安法起訴二人，台灣高等法院開移審庭，裁定兩人仍羈押禁見。
鄭明嘉被提解至高院出庭，見到媒體一度面露驚惶，沒有回應提問，庭後戴上口罩快步離開；胡鵬年被問及是否改口否認犯罪，未開口回應，僅數次搖頭。
高檢署起訴指出，鄭明嘉二○○八年赴大陸廣東省廣州市創業，二○一六年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長、「廣東海外聯誼會」青年部副主任，獲中共聘任為廣州市政協列席委員。
胡鵬年原是行政院公共關係處科長，退休後至廣州「南方學院」任教，二○二一年被鄭明嘉吸收，鄭利用胡為求保全在大陸教職弱點，引誘胡面會統戰部官員兼中共中央對台工作小組幹部陳彥達，由陳直接交付任務，要求胡吸收我國政治人物、現退役軍人，掌握政府部門及政治人物動態。
調查指出，鄭、胡二人多次返台替中共統戰部發展共諜組織，接觸對象涵蓋里長、退休公務員及國防部承包商，並要求接觸對象赴陸與陳彥達面晤，由陳認證並交付任務，但多數遭接觸對象拒絕而未得逞，對我國家安全造成重大危害。
檢調去年九月搜索約談，扣押手機發現有利用微信發展共諜事證，聲押禁見二人獲准至今。高檢署以鄭明嘉矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少十年刑度；胡坦承犯行，頗具悔意，建請量處適當刑度。
據悉，胡遭起訴後，在高院開庭時改口否認犯罪；高院當庭裁定二人均羈押禁見。
