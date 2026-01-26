台中女警恐嚇盧秀燕、父控分局孤立霸凌 分局澄清：與事實不符
台中市第二警分局黃姓女偵查佐在去年底時，涉嫌在網路發文「開槍盧秀燕」的言論，檢方聲押獲准後，今年初以恐嚇罪起訴，法院裁定接押，黃父今委託律師首度發出聲明，指控女兒已經專業醫療機構，診斷出患有「躁鬱症」，女兒是遭任職的二分局霸凌、孤立，才造成身心崩潰。第二警分局今晚發出4點聲明，強調全案都是基於「關懷同仁、協助解決」立場辦理，該聲明與事實不符。
第二警分局表示，針對社群fb「當過警察的查克律師」於本日在網路發布之代理人所發表之相關聲明，內容涉及本分局未對涉案員警提供必要關懷與協助等指控，與事實明顯不符，特此嚴正澄清。
聲明如下：
一、 本分局於該起交通事故案發後，即依相關規定啟動必要之關懷與協助機制，除轉介本分局聘任法律諮詢委員作為其訴訟辯護人外，兩次調解、兩次偵查庭及後續調解庭均有指派專責人員陪同、關懷並協助相關程序之進行，並無所謂未理會、放任或拒絕協助之情事；處置過程均基於關懷同仁、協助解決之立場，且有時序紀錄提供司法機關查證。
二、 另有關指稱本分局未提供醫療協助或刻意忽視當事人身心狀況之說法，亦非事實；本分局一向重視同仁身心健康，除積極協助黃員就醫確認病況外，更要考量病情隱私，應嚴予保密，並立即調整內勤業務及固定勤務時段，俾利休養就醫。
三、 本案已進入司法程序，本分局全力配合司法機關調查及審理；對於未經查證之片面說法，本分局不予臆測或評論，惟對於任何不實指摘，基於維護機關聲譽與事實真相，有澄清之必要。
四、 本分局再次強調，對於員警違法失當行為，向來秉持依法行政、從嚴究責之立場，絕不護短；同時，對於同仁之管理、關懷與協助，亦均依相關規定審慎處理，兼顧紀律與人性關懷。籲請外界尊重司法程序，避免以未經查證之言論影響社會視聽，本分局將持續秉持依法行政、公開透明原則，確保警紀、維護公信。
