台中女警恐嚇盧秀燕、父控分局孤立霸凌 分局澄清：與事實不符

台中市第二警分局黃姓女偵查佐在去年底時，涉嫌在網路發文「開槍盧秀燕」的言論，檢方聲押獲准後，今年初以恐嚇罪起訴，法院裁定接押，黃父今委託律師首度發出聲明，指控女兒已經專業醫療機構，診斷出患有「躁鬱症」，女兒是遭任職的二分局霸凌、孤立，才造成身心崩潰。第二警分局今晚發出4點聲明，強調全案都是基於「關懷同仁、協助解決」立場辦理，該聲明與事實不符。

第二警分局表示，針對社群fb「當過警察的查克律師」於本日在網路發布之代理人所發表之相關聲明，內容涉及本分局未對涉案員警提供必要關懷與協助等指控，與事實明顯不符，特此嚴正澄清。

聲明如下：