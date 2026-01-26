天道盟「寶勝」義子復仇！涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋 重傷未遂起訴
「南萬華教父」天道盟不倒會大哥高寶勝去年底辭世，義子徐鉯翔涉替乾爹報酬，選在告別式當天與同夥王銘緯伏擊高的昔日宿敵、綽號「黑狗」天道盟會長賴億營，持刀挑斷賴的腳筋。台北地檢署偵結，依重傷未遂罪嫌起訴2人。
高寶勝去年因膽囊癌辭世享壽59歲，去年12月1日舉行告別式，靈柩發引前往火葬場途中，其昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟會長賴億營，在萬華中華路一段88號地下停車場內，遭辣椒水襲擊、揮砍雙腳。
起訴指出，徐鉯翔認高寶勝為乾爹，且認為賴億營曾主導毆打高，致高跛腳不良於行，涉為報仇，去年12月1日下午1點50分許，賴走出電梯至停車場繳費機繳費，徐和王上前圍堵，王噴辣椒水、徒手架著賴，徐持開山刀砍殺賴的雙腳。
徐鉯翔、王銘緯辯稱，沒有預謀，也沒有事先分工，沒有見過賴億營；王銘緯稱，當時不知道徐有刀，以為只是普通傷害，他噴辣椒水只是想讓賴拿下口罩確認身分。
檢方查看監視器畫面，認為王經徐「眼神示意」上前噴辣椒水旋即壓制賴，徐同時從後背包拿出開山刀上前揮砍，2人均沒有辨認賴的舉動，過程分工明確等。檢方認定，徐、王尾隨賴進入電梯，已確認賴的身分，行動前明確分工，王壓制賴讓其無法反抗，徐則持開山刀揮砍賴的腳部，不採信2人的卸責之詞。
賴雙腿小腿受傷，送醫急救後，受有右側外踝及距骨開放性骨折、阿基里斯腱及腓骨長短腱完全斷裂、小腿肌肉斷裂等傷害，且因血壓過低有生命危險；經救治，目前尚未造成下肢受有毀敗或嚴重減損機能的重傷害。
檢方認為，傷勢非重要臟器或血管所在，2人得手後即停止攻擊，自首報警、通知救護車，非基於剝奪他人生命犯意為之，難認殺人故意，全案依重傷未遂罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言