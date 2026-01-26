天道盟「寶勝」義子復仇！涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋 重傷未遂起訴

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

「南萬華教父」天道盟不倒會大哥高寶勝去年底辭世，義子徐鉯翔涉替乾爹報酬，選在告別式當天與同夥王銘緯伏擊高的昔日宿敵、綽號「黑狗」天道盟會長賴億營，持刀挑斷賴的腳筋。台北地檢署偵結，依重傷未遂罪嫌起訴2人。

高寶勝去年因膽囊癌辭世享壽59歲，去年12月1日舉行告別式，靈柩發引前往火葬場途中，其昔日宿敵、綽號「黑狗」的天道盟會長賴億營，在萬華中華路一段88號地下停車場內，遭辣椒水襲擊、揮砍雙腳。

起訴指出，徐鉯翔認高寶勝為乾爹，且認為賴億營曾主導毆打高，致高跛腳不良於行，涉為報仇，去年12月1日下午1點50分許，賴走出電梯至停車場繳費機繳費，徐和王上前圍堵，王噴辣椒水、徒手架著賴，徐持開山刀砍殺賴的雙腳。

徐鉯翔、王銘緯辯稱，沒有預謀，也沒有事先分工，沒有見過賴億營；王銘緯稱，當時不知道徐有刀，以為只是普通傷害，他噴辣椒水只是想讓賴拿下口罩確認身分。

檢方查看監視器畫面，認為王經徐「眼神示意」上前噴辣椒水旋即壓制賴，徐同時從後背包拿出開山刀上前揮砍，2人均沒有辨認賴的舉動，過程分工明確等。檢方認定，徐、王尾隨賴進入電梯，已確認賴的身分，行動前明確分工，王壓制賴讓其無法反抗，徐則持開山刀揮砍賴的腳部，不採信2人的卸責之詞。

賴雙腿小腿受傷，送醫急救後，受有右側外踝及距骨開放性骨折、阿基里斯腱及腓骨長短腱完全斷裂、小腿肌肉斷裂等傷害，且因血壓過低有生命危險；經救治，目前尚未造成下肢受有毀敗或嚴重減損機能的重傷害。

檢方認為，傷勢非重要臟器或血管所在，2人得手後即停止攻擊，自首報警、通知救護車，非基於剝奪他人生命犯意為之，難認殺人故意，全案依重傷未遂罪嫌起訴。

天道盟天山會長「黑狗」賴億營遭人伏擊砍斷腳筋，王銘緯涉噴辣椒水，讓徐鉯翔持刀砍傷賴。記者蕭雅娟／攝影
天道盟天山會長「黑狗」賴億營遭人伏擊砍斷腳筋，王銘緯涉噴辣椒水，讓徐鉯翔持刀砍傷賴。記者蕭雅娟／攝影
天道盟不倒會重量級大哥高寶勝，去年10月14日因膽囊癌辭世，家屬12月1日舉辦告別式。圖／讀者提供
天道盟不倒會重量級大哥高寶勝，去年10月14日因膽囊癌辭世，家屬12月1日舉辦告別式。圖／讀者提供
天道盟天山會長「黑狗」賴億營在台北市萬華區地下停車場，遭砍傷雙腿。記者李奕昕／翻攝
天道盟天山會長「黑狗」賴億營在台北市萬華區地下停車場，遭砍傷雙腿。記者李奕昕／翻攝
天道盟天山會長「黑狗」賴億營遭人伏擊砍斷腳筋，徐鉯翔替乾爹天道盟不倒會大哥高寶勝復仇，遭依重傷未遂罪嫌起訴。記者蕭雅娟／攝影
天道盟天山會長「黑狗」賴億營遭人伏擊砍斷腳筋，徐鉯翔替乾爹天道盟不倒會大哥高寶勝復仇，遭依重傷未遂罪嫌起訴。記者蕭雅娟／攝影

辣椒水 天道盟 綽號 告別式 殺人 自首 停車場

