改裝車罰款從3600變36000 店家仍無法可罰

聯合報／ 記者黃子騰王長鼎／新北報導

改裝車深夜噪音嚴重，去年底噪音管制法修正，提高改裝車罰款，罰款從最高三千六百元提高至三萬六千元，情節重大者吊扣牌照。警方認為，現行政策只罰改裝車車主，但部分不肖業者明知改裝的零件、排氣管不合法，會發出嚴重噪音，還號召競賽推銷生意，政府若無有效管理，難杜絕改裝車噪音問題。

新北市警方執行專案時，員警至改裝車行查緝，曾問業者「為何要賣違法改裝部件？」業者說「我賣的是藝術品，讓顧客放在家裡展示觀賞的。」警方遍尋法條，發現業者販賣改裝部件確實無法可罰，就算幫顧客裝上車也未違法，法規僅處罰改裝車車主。

警方表示，改裝車有一定市場需求，有些專業競技賽場的車改裝並不違法，當然也有業者所說的「藝術品」收藏；但改裝車最為人詬病是噪音，有些業者明知改裝後上路會產生噪音，法規卻無法管，如今還有不肖車行號召違規競速。

另外，許多車主被取締後，以原廠排氣管至監理站通過檢驗，又去換裝非法改裝排氣管，抓不勝抓。警方說，這些機車改裝零部件台灣廠商都可合法生產，業者也可以進口，陳列也合法，消費者也可以買，但是裝上車上路就違法，明顯不合理。政府應設法從源頭管理，不然改裝車炸街永遠抓不完。

台北監理所車輛管理科股長顧良煜說，依道路交通安全規則，渦輪系統、煞車系統及排氣管支數或左右位置等，皆屬不可改裝設備，變更即屬違法，無論是否通過檢驗都不得上路。

他說，機車排氣管改裝必須通過環境部認可的噪音認證，外型上也須符合規定，包括加裝防燙蓋、出口朝後且水平，並維持原有支數與安裝位置，才能辦理變更登記或符合法規。

改裝車 噪音 環境部 新北

