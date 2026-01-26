飆車炸街 新北警抓人也抄幕後改裝車行

新北市近年頻傳改裝車深夜競速炸街，噪音引發民怨，警方查出幕後有改裝車行在網路號召飆車。記者黃子騰／翻攝

新北市街頭近年頻傳改裝車深夜飆速炸街，民怨四起，警方查出有人在網路號召封路飆車，發動三波查緝，查獲廿五名飆車手，發現幕後號召者是改裝車行，另拘提八家車行十名員工，全依公共危險罪嫌送辦，並追查是否涉及組織犯罪刑責。

根據新北警方統計，二○二四年全市飆車案件移送廿二件、卅一人，去年至今受理四十二件，其中網路號召飆車五件，共移送卅八件、八十六人，人數暴增，網路揪團飆車成新的社會問題。

新北市三重、五股、八里、淡水區等地，去年七月起陸續傳出聚眾飆車，深夜時分在筆直道路聚集競速，甚至囂張封路，多輛機車不斷蛇行、逆向、跨越雙黃線，發出刺耳噪音，嚴重影響交通，附近民眾也被吵得無法安寧，屢次報警。

由於類似情況橫跨多區，新北市警方責由交通大隊會同蘆洲、三重分局專案掃蕩，報請檢察官指揮，查出有人在網路社群號召車友舉辦競速，每次三至四輛車在馬路上加速比拚，涉嫌號召競速的是民間改裝車行人員。

警方去年九月、十月及今年一月執行三波行動，查獲飆車手廿五人，查扣廿二輛專供直線加速競速的改裝機車，另確定有八家改裝車行涉入，拘提車行人員十人，全數依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，以往飆車競速多是年輕人寒暑假及周末假日相約，無特定團體組織，但近年許多飆車是透過ＬＩＮＥ社群號召，詳列時間、地點及比賽規則，有時獲勝者還會有獎品，包括改裝零部件，大獎甚至一輛機車。

據了解，部分被查獲的改裝車行，事後轉移陣地南下，警方懷疑幕後是多個車行聯合，將追查是否涉及組織犯罪。另提報市政府啟動第三方警政機制，已對十家車行執行聯合稽查，針對商業登記與稅籍地不符、未登記、違章建築等開罰，數十輛未登記改裝排氣管的機車也開單舉發。