毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女口塞襪子雙手被綁 男辯稱「她中邪了」

王姓房東日前向林姓男子催繳房租，對方傳來影片顯示，洪姓同居女友口中塞襪子、雙手遭綑綁倒臥地面，送醫不治，警方在房內查獲毒品咖啡包和毒菸，逮捕林男並依毒品罪嫌送辦，檢警相驗確認洪女死因為「多重藥物引發器官衰竭」，初步排除與林男有關。

警方調查，中山分局建國派出所2025年11月19日深夜10時許獲報，稱租屋處有房客糾紛，需警方協助，員警到場發現，房東王女、35歲林男及林同居女友27歲洪女在屋內，洪女昏迷躺臥房間地上，立刻通知救護人員到場協助洪女送醫，洪女急救後仍不治身亡。

洪女送醫期間，員警將林男帶返屋中調查，在房間垃圾桶中有毒品咖啡包殘渣袋19包，房間桌上及廁所查獲不明香菸4支，經檢驗後，咖啡包呈毒品安非他命陽性反應、香菸呈毒品K他命陽性反應，依現行犯逮捕林男。

據悉，林男與洪女都在酒店業上班，分別擔任少爺和小姐，2人長期交往並同居；王女說，平時多為林男負責聯繫租房適宜，2人常有拖欠房租問題，案發當天她向林催繳房租，林稱「在忙著處理事情」，並傳來影片，影像顯示洪女口中塞著襪子、雙手被窗簾綑綁，獨自躺在房間地上一動不動，她發現狀況有異，立刻報警處理。

林男說「她（洪女）中邪了」，指稱洪女長期情緒不穩，曾就醫求助，但狀況不穩定時，仍會出手攻擊他，所以才將她的手固定住；毒品咖啡包是洪女自己買、自己用的，K菸則是他的，但對於毒品來源交代不清。之所以看見洪女昏迷而未報警，是以為洪女又吸了毒、過一下就好了，沒想到出人命。

檢警相驗後確認，洪女死因是多重藥物反應引發器官衰竭致死，洪女家屬對死因無意見，但崩潰控訴「早就叫她離開這個男生（林男）了」。

由於案發現場未發現有打鬥、掙扎痕跡，洪女身上也無其他特殊傷勢，全案初步未查獲有事證證明洪女死亡與林男相關，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將林男移送台北地檢署偵辦，檢方訊後限制住居及出境出海。

