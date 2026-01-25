通緝犯騎車搖晃拒檢飆逃 新莊警當街包抄壓制畫面曝光

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

身背3條通緝的37歲溫男，昨晚9時許騎機車行經新北市新莊區時，因見警心虛遭攔查，不料溫男竟拒檢加速逃逸。新莊警啟動攔截圍捕將溫男壓制逮捕，經毒品唾液快篩呈陽性反應，依法扣車並依毒品、公危罪嫌送辦，通緝部分也依法解送歸案。

新莊分局福營派出所警員昨天（24日）晚間9時許，巡邏行經新莊區新北大道與中正路口時，發現騎機車的溫姓男子左右搖晃形跡可疑，且見警眼神閃爍遂上前示意靠邊攔查。不料溫男突然加速逃逸，沿新北大道往中正路及富國路方向逃竄。警員立即通報線上警力攔截圍捕，順利將溫男攔下壓制。

警方經查發現溫男因妨害自由、毒品罪嫌遭新北地檢署通緝，另外還因不能安全駕駛罪嫌被台北地檢署通緝。溫男供稱當時正要回樹林住處，見到警方時因自知遭通緝一時心虛才會逃逸。警員對溫男進行毒品唾液快篩，發現呈安非他命陽性反應，依道路交通管理處罰條例第35條扣車並開罰，同時也依法採尿送驗，詢後將依毒品罪及公共危險罪嫌送辦。通緝部分分別解送歸案。

新莊警方在大馬路上將溫男壓制。記者黃子騰／翻攝
新莊警方在大馬路上將溫男壓制。記者黃子騰／翻攝

通緝 毒品

