快訊

論文突圍／別再拚產量！國科會不怕研究小 怕想當救世主

超慢跑半年，為什麼沒有明顯長肌肉？復健科醫師解答常見疑問

每個人經過都摸一下 網友實測「試抓」101外牆：根本抓不住

博弈糾紛欠25萬遭美人計設局赴約 2男遭強押上車警攔截圍捕主嫌5人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計將宋約出，宋和溫姓友人至高市鳳山一處停車場赴約，張和5名男子分乘2車，將宋、溫2人強押上車，見警趕至，1車衝破繳費亭在路上擦出火花遭警攔捕，另車駛入死巷，張和4名共犯落網，2男在逃。

鳳山警分局調查，宋姓男子（26歲）因玩博弈欠債25萬元，拒不償還，債主張姓男子（34歲）和手下洪姓男子（18歲）設局，找年輕女子將宋男約出，宋男找溫姓男子陪同，昨天深夜近11時許前往鳳山區瑞興路一處停車場赴約。

宋、溫2人抵達時，黃男和朱男等5人分駕瑪莎拉蒂BMW名車趕抵，二話不說，持球棒敲破宋男轎車玻璃，將2人揪出車外押上車，綑綁雙手、戴上頭套，過程中有民眾目擊報警，警方快打警力趕抵現場，喝令眾人配合盤查。

當時朱姓男子駕BMW搭載宋、溫2人及同夥林姓男子（19歲）、楊姓男子（20歲）拒下車受檢，警方大喊「再跑開槍」，但朱仍駕車衝出停車場撞壞繳費亭，車子駛出後在博愛與瑞興路口被警方攔截，警方喝斥朱等人下車，將3人壓制在地，救出宋、溫2人。

黃男（28歲）則駕瑪莎拉蒂載主嫌張男和另名張姓男子（31歲），因駛入死巷，棄車逃逸；過程中，一名張男受傷、主嫌張男身體不適就逮，員警戒護送醫治療。黃男見警力不足，又折返現場駕瑪莎拉蒂逃離，警方正追捕黃男及洪男到案中；全案警訊後將依妨害秩序、妨害自由、毀損及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計昨深夜將宋約出，將宋和溫姓友人押上車，警網趕抵，主嫌張男搭同夥的瑪莎拉蒂車逃離現場。圖／讀者提供
宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計昨深夜將宋約出，將宋和溫姓友人押上車，警網趕抵，主嫌張男搭同夥的瑪莎拉蒂車逃離現場。圖／讀者提供
宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計昨深夜將宋約出，將宋和溫姓友人押上車，警網趕抵，其中載2名被害人的BMW衝破停車場繳費亭逃出，路上擦出火花。圖／讀者提供
宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計昨深夜將宋約出，將宋和溫姓友人押上車，警網趕抵，其中載2名被害人的BMW衝破停車場繳費亭逃出，路上擦出火花。圖／讀者提供
宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計昨深夜將宋約出，將宋和溫姓友人押上車，警逮5人救出2名被害人。圖／讀者提供
宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計昨深夜將宋約出，將宋和溫姓友人押上車，警逮5人救出2名被害人。圖／讀者提供
宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計昨深夜將宋約出，將宋和溫姓友人押上車，警逮5人救出2名被害人。圖／讀者提供
宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計昨深夜將宋約出，將宋和溫姓友人押上車，警逮5人救出2名被害人。圖／讀者提供

瑪莎拉蒂 停車場 BMW

延伸閱讀

BMW全新豪華車款進駐晶華與晶英 入住即可體驗頂級駕乘樂趣

BMW Neue Klasse車系將推出新世代4 Series以及全新M4！

X7還不夠大台？BMW北美經銷商力促原廠開發「X9」旗艦巨獸！

首款純電BMW M3預計2027年亮相！科技含量海放汽油M跑車

相關新聞

博弈糾紛欠25萬遭美人計設局赴約 2男遭強押上車警攔截圍捕主嫌5人

宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計將宋約出，宋和溫姓友人至高市鳳山一處停車場赴約，張和5名男子分乘2車...

沿街收垃圾風險多 民代推定點清運

桃園市龜山清潔隊資源回收車前天收運時，因駕駛執勤時突昏迷撞上前方垃圾車釀1死6傷。死者女兒在殯儀館泣不成聲，自責「我真的...

提高收運安全 民代建議：盡快加裝行車監控

桃園市龜山清潔隊1死6傷事故引發各界關注，各種提升清潔隊收運安全意見被廣泛討論。彰化垃圾車已有AI監控系統可針對駕駛人異...

桃園資收車衝撞…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎盼「老祖宗保佑我」奏效

桃園1名吳姓清潔隊員昨天駕駛資源回收車沿街收運時，因身體不適昏厥，車輛失控撞上前方垃圾車，釀1死6傷。有網友在網路平台「...

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道...

桃園資收車1死6傷事故 他倒垃圾遭撞「根本閃不掉」：幫家人擋了個劫

桃市環管處龜山區中隊昨晚收運垃圾時，「中興線」吳姓清潔隊員駕資源回收車半途突然昏厥，車子一路滑行，撞飛6名丟垃圾民眾再撞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。