博弈糾紛欠25萬遭美人計設局赴約 2男遭強押上車警攔截圍捕主嫌5人
宋姓男子因玩博弈欠債25萬拒不見面，張姓債主設美人計將宋約出，宋和溫姓友人至高市鳳山一處停車場赴約，張和5名男子分乘2車，將宋、溫2人強押上車，見警趕至，1車衝破繳費亭在路上擦出火花遭警攔捕，另車駛入死巷，張和4名共犯落網，2男在逃。
鳳山警分局調查，宋姓男子（26歲）因玩博弈欠債25萬元，拒不償還，債主張姓男子（34歲）和手下洪姓男子（18歲）設局，找年輕女子將宋男約出，宋男找溫姓男子陪同，昨天深夜近11時許前往鳳山區瑞興路一處停車場赴約。
宋、溫2人抵達時，黃男和朱男等5人分駕瑪莎拉蒂和BMW名車趕抵，二話不說，持球棒敲破宋男轎車玻璃，將2人揪出車外押上車，綑綁雙手、戴上頭套，過程中有民眾目擊報警，警方快打警力趕抵現場，喝令眾人配合盤查。
當時朱姓男子駕BMW搭載宋、溫2人及同夥林姓男子（19歲）、楊姓男子（20歲）拒下車受檢，警方大喊「再跑開槍」，但朱仍駕車衝出停車場撞壞繳費亭，車子駛出後在博愛與瑞興路口被警方攔截，警方喝斥朱等人下車，將3人壓制在地，救出宋、溫2人。
黃男（28歲）則駕瑪莎拉蒂載主嫌張男和另名張姓男子（31歲），因駛入死巷，棄車逃逸；過程中，一名張男受傷、主嫌張男身體不適就逮，員警戒護送醫治療。黃男見警力不足，又折返現場駕瑪莎拉蒂逃離，警方正追捕黃男及洪男到案中；全案警訊後將依妨害秩序、妨害自由、毀損及傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
