提高收運安全 民代建議：盡快加裝行車監控

彰化縣環保局去年新購垃圾車配備駕駛人監控系統（DMS），只要駕駛人狀態異常，系統就會發出聲音警示。圖／員林市清潔隊提供

桃園市龜山清潔隊1死6傷事故引發各界關注，各種提升清潔隊收運安全意見被廣泛討論。彰化垃圾車已有AI監控系統可針對駕駛人異狀發出警訊，而桃園和台中只有部分車輛裝有行車輔助系統，民代建議盡快加裝或加速汰換，隊員出勤也應有更具體的檢測項目把關。

彰化縣為提升清潔隊收運途中安全，去年新購垃圾車的行車紀錄器均具備駕駛人監控系統，透過駕駛視線、眨眼和頭部位置等特徵，判斷是否有分心、疲勞或其他異常情形，只要偵測到不對勁，就會發出警示音。此外，垃圾車也裝有輔助駕駛系統，會自動修正方向，降低失控翻車風險。

桃園與台中2022年之後採購的新車也有自動緊急剎車系統，前者垃圾車與資收車1056輛有242輛具此設備，後者則有120輛已安裝，設備將隨車輛汰舊換新逐步普及。

桃園市環境管理處長張書豪說，自動緊急剎停系統要超過一定時速才會作動，一般沿街收運車速較慢，恐難起效果。

目前傾向尋找告警系統，當2車距離過於接近就發出聲響，提醒正在倒垃圾的民眾注意。

另外，在出勤人員管理方面，桃園與台中除了酒測把關，也加強宣導自主健康管理，要求隊員之間互相照應，若有不適就自主通報，由備勤人員支援。

「自主管理與通報可能有弊端！」桃園市議員孫韻璇表示，清潔隊員不是專業醫事人員，不見得知道身體已有異常和發出警訊，這些對收運工作而言，都是潛在危險因子，若有人怕丟工作而隱瞞身體狀況，問題更不得了。

孫韻璇說，安全問題光靠酒測是不夠的，政府應諮詢專業，設計完整的健康評估辦法，透過體溫、血壓等具體數據，確保每一趟勤務無虞。