沿街收垃圾風險多 民代推定點清運

桃園市龜山清潔隊昨天發生重大車禍，女網友稱外婆被2車夾傷，骨盆碎裂，康復恐要開10次刀，不少網友幫忙集氣祈求早日康復。記者陳俊智／翻攝

桃園市龜山清潔隊資源回收車前天收運時，因駕駛執勤時突昏迷撞上前方垃圾車釀1死6傷。死者女兒在殯儀館泣不成聲，自責「我真的很不孝」，桃園市長張善政也感難過。檢警昨相驗遺體，78歲邱范姓婦人被撞擊後，出血性休克死亡；肇事的吳姓司機仍在醫院觀察治療，詳情仍待調查，全案朝過失致死罪嫌偵辦。

這起事故發生在日常倒垃圾的街頭，掀起沿街收運垃圾的安全疑慮。多名桃園議員要求檢討出勤前健康評估與勤務安全規定。有里長說，垃圾車、資收車一前一後停放，民眾穿梭倒垃圾，加上路過汽機車經過，人車交織險象環生。

52歲吳姓清潔隊員前天傍晚開資收車，經過龜山區中興路169號附近時，值勤中昏厥，但腳仍踩油門，車輛往前滑行20公尺，而當時垃圾車隨車人員在操作壓縮車斗，加上人潮擋住視線，未察覺車輛靠近，結果2車撞到黏在一起，造成6名民眾受傷。

被撞傷的邱范姓婦人傷勢嚴重，現場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，家屬悲痛萬分。死者女兒泣不成聲，哽咽自責「我真的很不孝」、「怎麼辦，媽媽一個人會害怕」；張善政深夜親赴殯儀館致歉慰問，也承諾查清真相。

檢警立案調查，吳姓駕駛一度失去呼吸心跳，搶救後恢復，但疑似驚嚇過度，無法正常交談，還在醫院治療觀察；整起事件另有83歲婦人右腿開放性骨折，目前仍在加護病房治療，其餘4名傷者治療後陸續出院。

受傷的呂姓男子說，當時他剛倒完垃圾，回頭就看到資收車撞上來，接著就被撞飛，送醫治療後，後腦杓縫6針，眼睛、臉部各縫2針，但慶幸的是自己被撞，因為平常是媽媽倒垃圾，算是替媽媽擋了劫難。

桃園市議員孫韻璇、李宗豪和陳雅倫關切垃圾收運安全問題，議員表示，環保局應落實出勤前的隊員身心健康評估，並檢討車輛勤務與安全機制。李宗豪說，垃圾車、資收車一前一後沿街收運，民眾穿梭兩車之間，萬一車輛故障或追撞，呼籲推動定點清運，以免重演憾事。

桃園市環境管理處長張書豪表示，各地有城鄉差異，桃園部分地區採定點收運，民眾習慣沿街收運模式，不易全面推廣普及，若有合適地點，將再試辦推廣。