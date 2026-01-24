快訊

台北居大不易…資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

成功飛天！王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」冷吐10個字

桃園資收車衝撞意外…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎狂聽「老祖宗保佑我」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園資收車衝撞…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎盼「老祖宗保佑我」奏效

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園1名吳姓清潔隊員昨天駕駛資源回收車沿街收運時，因身體不適昏厥，車輛失控撞上前方垃圾車，釀1死6傷。有網友在網路平台「Threads」發文，稱外婆是事故中的傷者且骨盆碎裂，希望尾牙沒中獎的運氣，能換外婆平安無事回家。

網路流傳，迪士尼動畫電影插曲「以妳為榮」因提到「老祖宗保佑我」，尾牙抽獎前多聽幾遍，能提高中獎機會。發文者稱自己為了中獎放了好幾次歌，希望老祖宗保佑她中大獎，結果未能如願，回家還聽到外婆車禍送醫院且傷勢嚴重，為此哭了一整晚。

發文者說，外婆因為被垃圾車跟資源回收車夾住，骨盆碎裂，全身水腫，整晚血流不止，直到今天凌晨都還在手術，醫生評估康復可能需要開到10次，希望自己為了尾牙所集的運氣，能換外婆平安無事康復回家。

文章在網路上廣傳，許多網友不吝分享運氣，祈求發文者外婆康復，有人說自己為了尾牙抽獎也聽了好幾遍「以妳為榮」，願意把運氣分享給傷者，還有人安慰說「老祖宗應該是去照顧外婆了，所以才沒空幫妳抽獎」，桃園市議員陳雅倫也留言祝福並稱「若有需要隨時交代」。

該文章不到1天時間累計1.2萬關注集氣，各界加油打氣留言不斷，發文者也一一回覆感謝，也希望外界幫忙集氣禱告就好，不要打擾她的家人。

桃園市龜山清潔隊昨天發生重大車禍，女網友稱外婆被2車夾傷，骨盆碎裂，康復恐要開10次刀，不少網友幫忙集氣祈求早日康復。記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山清潔隊昨天發生重大車禍，女網友稱外婆被2車夾傷，骨盆碎裂，康復恐要開10次刀，不少網友幫忙集氣祈求早日康復。記者陳俊智／翻攝

桃園 垃圾車 資源回收 車禍 交通事故

延伸閱讀

自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定

桃園資收車衝撞釀1死6傷 檢相驗初判死因為出血性休克

蔡尚樺主持仁寶尾牙慘摔！蕭煌奇「過肩摔」救援、阿Ken私下暖舉曝光

影／桃園資收車司機昏厥失控釀1死6傷 環保局考慮添設備保安全

相關新聞

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道...

桃園資收車衝撞…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎盼「老祖宗保佑我」奏效

桃園1名吳姓清潔隊員昨天駕駛資源回收車沿街收運時，因身體不適昏厥，車輛失控撞上前方垃圾車，釀1死6傷。有網友在網路平台「...

桃園資收車1死6傷事故 他倒垃圾遭撞「根本閃不掉」：幫家人擋了個劫

桃市環管處龜山區中隊昨晚收運垃圾時，「中興線」吳姓清潔隊員駕資源回收車半途突然昏厥，車子一路滑行，撞飛6名丟垃圾民眾再撞...

桃園資收車衝撞釀1死6傷 檢相驗初判死因為出血性休克

桃園市一輛資源回收車駕駛昨天疑似因突發昏迷，失控撞上正在倒垃圾的民眾，造成78歲婦人死亡、6人受傷。檢方今天相驗死因，初...

確定闖紅燈！三立採訪車撞彰化銀行釀10傷 仍有4人在醫院治療

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道...

毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

48歲詹姓男子缺錢買毒，潛入台北市大安區忠孝東路一家醫美診所行竊，偷走約22萬元的現金與電腦、手機，轄區敦南派出所19日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。