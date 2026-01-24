桃園資收車衝撞…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎盼「老祖宗保佑我」奏效

桃園1名吳姓清潔隊員昨天駕駛資源回收車沿街收運時，因身體不適昏厥，車輛失控撞上前方垃圾車，釀1死6傷。有網友在網路平台「Threads」發文，稱外婆是事故中的傷者且骨盆碎裂，希望尾牙沒中獎的運氣，能換外婆平安無事回家。

網路流傳，迪士尼動畫電影插曲「以妳為榮」因提到「老祖宗保佑我」，尾牙抽獎前多聽幾遍，能提高中獎機會。發文者稱自己為了中獎放了好幾次歌，希望老祖宗保佑她中大獎，結果未能如願，回家還聽到外婆車禍送醫院且傷勢嚴重，為此哭了一整晚。

發文者說，外婆因為被垃圾車跟資源回收車夾住，骨盆碎裂，全身水腫，整晚血流不止，直到今天凌晨都還在手術，醫生評估康復可能需要開到10次，希望自己為了尾牙所集的運氣，能換外婆平安無事康復回家。

文章在網路上廣傳，許多網友不吝分享運氣，祈求發文者外婆康復，有人說自己為了尾牙抽獎也聽了好幾遍「以妳為榮」，願意把運氣分享給傷者，還有人安慰說「老祖宗應該是去照顧外婆了，所以才沒空幫妳抽獎」，桃園市議員陳雅倫也留言祝福並稱「若有需要隨時交代」。

該文章不到1天時間累計1.2萬關注集氣，各界加油打氣留言不斷，發文者也一一回覆感謝，也希望外界幫忙集氣禱告就好，不要打擾她的家人。