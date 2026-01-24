快訊

富邦金接班人移民美國 蔡明興親揭移民原因：孫子是天才兒童

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

道歉了！北捷解釋「希望」別用行動電源 並非「禁用」

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道大，兩個ATM都被撞毀，銀行更直接被撞出一個大洞，採訪車「插入」跟建築物合而為一。

警方稍早公布另一個21秒監視器畫面，可見當時有不少人正要走斑馬線，一名路人已經走了5步，正要往前走第6步的時候，赫然發現採訪車沒有在停止線前煞車，立刻停下腳步，機警的查看路口行為才避免遭撞；有一名戴口罩的男子聽聞巨大撞擊聲響，也回頭查看。

林沒有酒駕，現場滿目瘡痍，釀10人輕重傷，至今仍有4人在院治療，警詢後被過失重傷害、過失傷害罪嫌移送法辦；由於肇事後說詞反覆，一下子稱「機械故障、車輛轉速突然提高」，又稱「當時恍神」，無法明確交代事發經過，檢察官複訊後諭令50萬元交保、限制出境出海。

三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。傷勢最嚴重的3名傷者位置圖。記者翁至成／翻攝、後製
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。傷勢最嚴重的3名傷者位置圖。記者翁至成／翻攝、後製
警方稍早公布另一個21秒監視器畫面，畫面可見當時有不少人正要走斑馬線，一名路人已經走了5步，正要往前走第6步的時候赫然發現採訪車沒有在停止線前煞車，於是立刻停下腳步。記者翁至成／翻攝
警方稍早公布另一個21秒監視器畫面，畫面可見當時有不少人正要走斑馬線，一名路人已經走了5步，正要往前走第6步的時候赫然發現採訪車沒有在停止線前煞車，於是立刻停下腳步。記者翁至成／翻攝
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影
三立採訪車昨天失控撞入中山區南京東路、一江街口的彰化銀行，釀10人輕重傷。記者翁至成／攝影

北市 車禍 交通事故 彰化銀行 彰銀

延伸閱讀

專挑無人店家下手！偷北市娃娃機台零錢箱得手10萬 32歲慣竊落網

偵防車要哪款好？刑警心聲：開電動和油電車才能「藏於無形」

毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

北市公運處：轉運站禁政治宣傳 要求業者落實把關

相關新聞

21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道...

桃園資收車1死6傷事故 他倒垃圾遭撞「根本閃不掉」：幫家人擋了個劫

桃市環管處龜山區中隊昨晚收運垃圾時，「中興線」吳姓清潔隊員駕資源回收車半途突然昏厥，車子一路滑行，撞飛6名丟垃圾民眾再撞...

確定闖紅燈！三立採訪車撞彰化銀行釀10傷 仍有4人在醫院治療

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道...

桃園資收車衝撞釀1死6傷 檢相驗初判死因為出血性休克

桃園市一輛資源回收車駕駛昨天疑似因突發昏迷，失控撞上正在倒垃圾的民眾，造成78歲婦人死亡、6人受傷。檢方今天相驗死因，初...

毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

48歲詹姓男子缺錢買毒，潛入台北市大安區忠孝東路一家醫美診所行竊，偷走約22萬元的現金與電腦、手機，轄區敦南派出所19日...

新竹早餐店業者涉毒遭羈押54天獲判無罪 批：美滿家庭一夕破碎

在新竹經營連鎖早餐店的王男因被檢警指控涉及毒品案件，遭羈押54天，美滿家庭一夕破碎，事後獲判無罪確定，憤而依刑事補償法規...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。