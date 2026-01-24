21秒監視器畫面曝！三立採訪車闖紅燈釀禍 路人「停下腳步」救回一命

67歲男子林庭芳昨天開三立電視台採訪車行經台北市中山區一江街，要左轉南京東路時，失控撞入路口的彰化銀行吉林分行，撞擊力道大，兩個ATM都被撞毀，銀行更直接被撞出一個大洞，採訪車「插入」跟建築物合而為一。

警方稍早公布另一個21秒監視器畫面，可見當時有不少人正要走斑馬線，一名路人已經走了5步，正要往前走第6步的時候，赫然發現採訪車沒有在停止線前煞車，立刻停下腳步，機警的查看路口行為才避免遭撞；有一名戴口罩的男子聽聞巨大撞擊聲響，也回頭查看。

林沒有酒駕，現場滿目瘡痍，釀10人輕重傷，至今仍有4人在院治療，警詢後被過失重傷害、過失傷害罪嫌移送法辦；由於肇事後說詞反覆，一下子稱「機械故障、車輛轉速突然提高」，又稱「當時恍神」，無法明確交代事發經過，檢察官複訊後諭令50萬元交保、限制出境出海。