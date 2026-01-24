桃園資收車1死6傷事故 他倒垃圾遭撞「根本閃不掉」：幫家人擋了個劫

桃市環管處龜山區中隊昨晚收運垃圾時，「中興線」吳姓清潔隊員駕資源回收車半途突然昏厥，車子一路滑行，撞飛6名丟垃圾民眾再撞上清潔車才停下，其中78歲邱范姓婦人遭夾傷，當場失去呼吸心跳送醫不治；桃園地檢署檢察官今午率法醫相驗，傳喚傷者之一的呂男釐清，家屬悲傷不願多說。

檢察官王映荃下午1時50分抵達桃園市殯葬管理所桃園區殯葬服務中心的相驗解剖室，死者邱范姓婦人的3名女兒到場處理，由於今天共有三起死亡案得進行刑事相驗，檢察官直到下午2時20分才進行邱范婦相驗案，會同法醫及家屬勘驗婦人傷勢後，隨即在二樓偵訊室進行現場傷者呂男和家屬的訊問與製作筆錄。

王映荃相驗後於3時10分結束離去，對於媒體提問，他表示「相驗結果會由地檢署發言人統一做說明」，桃檢襄閱主任檢察官黃榮德稍早轉述外勤檢察官王映荃的勘驗結果透露，死者邱范婦人因遭車輛撞擊，受傷後出血性休克死亡。

昨晚6名死傷的倒垃圾民眾中，最年輕的31歲呂男因遭檢方傳喚，下午也在相驗解剖室外等候，頭部右後側、右眼及右臉頰貼著紗布的他受訪時說，平常都是他媽媽出門倒垃圾，由於他已經一個月沒清房間的垃圾，昨晚不好意思麻煩媽媽，於是提著自己的大包垃圾和家裡的到166巷口等垃圾車。

回憶案發當時，呂男說，清潔車抵達定點停下，他提著垃圾走在車子左後方，等前面民眾丟完換他時，後面傳出嘈雜尖叫聲，等他丟完要往回走時，白色資收車已經撞了上來，讓他根本來不及閃，就被撞飛倒地，當下腦袋一片空白，不知發生何事。

由於他被撞飛至清潔車旁，無法看見其他人的狀況，只知現場一片混亂、喊痛聲不斷，不過比起失去生命，他只有後腦杓撕裂傷縫6針、眼臉部2針及全身疼痛還能自由行動，算是不幸中的大幸，而他也慶幸，這次倒個垃圾也算幫媽媽擋了個劫。