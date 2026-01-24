桃園資收車衝撞釀1死6傷 檢相驗初判死因為出血性休克

快訊

中央社／ 桃園24日電

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>市龜山區一輛<a href='/search/tagging/2/資源回收' rel='資源回收' data-rel='/2/142151' class='tag'><strong>資源回收</strong></a>車駕駛昨疑突發昏迷，失控撞上正在倒垃圾的民眾，造成78歲婦人死亡、6人受傷。記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山區一輛資源回收車駕駛昨疑突發昏迷，失控撞上正在倒垃圾的民眾，造成78歲婦人死亡、6人受傷。記者陳俊智／翻攝

桃園市一輛資源回收車駕駛昨天疑似因突發昏迷，失控撞上正在倒垃圾的民眾，造成78歲婦人死亡、6人受傷。檢方今天相驗死因，初判為出血性休克；市府也針對家屬、傷者慰問。

昨天晚間近6時，一輛垃圾車在龜山區中興路停靠收垃圾時，後方資源回收車的52歲吳姓男駕駛疑似因身體不適、昏迷，導致車輛失控往前衝撞正在倒垃圾的民眾，造成78歲邱姓婦人傷重不治，另有5民眾受傷，吳姓駕駛也因昏迷送醫。

桃園地檢署檢察官今天下午前往殯儀館相驗邱婦遺體，死因初判為遭車輛撞擊後出血性休克死亡；吳姓駕駛到院時是昏迷狀態，目前雖醒來但狀態不佳，警方尚無法製作筆錄，昏迷原因仍待醫院檢查。

其餘5名受傷民眾部分，83歲丁姓婦人傷勢最嚴重，因骨盆破裂、大出血，仍需多次手術；39歲黃姓男子右小腿開放性傷口、穩定治療中；61歲陳姓婦人生命徵象穩定；31歲呂姓男子、52歲外籍女子已出院。

桃園市長張善政昨天晚間也到殯儀館慰問死者家屬，他強調會負起責任，不管是傷勢復原或是後事的處理都不會迴避，也會把事件調查清楚給家屬一個交代；家屬原本婉拒市府新台幣5萬元慰問金，經張善政勸說後才收下。

桃園市政府表示，已動員相關部門，由清潔隊主管單位環境管理處長張書豪率員逐一慰問受傷民眾，並協調衛生局等單位提供必要協助。

