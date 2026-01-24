毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

48歲詹姓男子缺錢買毒，潛入台北市大安區忠孝東路一家醫美診所行竊，偷走約22萬元的現金與電腦、手機，轄區敦南派出所19日下午接獲報案，組成專案小組追查，24小時內在基隆找到詹嫌，並起獲安非他命、作案工具，依竊盜、毒品罪嫌送辦。

敦化南路派出所19日下午2時許接獲民眾報案，指稱忠孝東路四段的醫美診所疑似遭不明人士入侵竊盜。警方到場後發現現場遺留鐵撬1支，疑似是竊嫌撬門工具，診所內不見了現金12萬餘元、筆記型電腦1部及手機2具，損失金額約22萬元。

警方成立專案小組，調閱周邊監視器畫面並進行交叉比對，迅速鎖定一名詹姓男子涉有重嫌。警方發現詹嫌平時居無定所，犯案期間騎乘個人機車，多次竊取他人車牌作為掩護規避警方查緝。警方蒐證完備後聲請拘票，20日11時許持拘票前往基隆市一處旅社，順利拘捕詹嫌到案。

警方查獲毒品安非他命2包，以及鐵撬、破壞剪等多項疑似犯案工具，並查扣贓物手機1具、遭竊車牌1面等相關證物。全案詢後依加重竊盜罪及毒品等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。