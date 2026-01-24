快訊

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

48歲詹姓男子缺錢買毒，潛入台北市大安區忠孝東路一家醫美診所行竊，偷走約22萬元的現金與電腦、手機，轄區敦南派出所19日下午接獲報案，組成專案小組追查，24小時內在基隆找到詹嫌，並起獲安非他命、作案工具，依竊盜毒品罪嫌送辦。

敦化南路派出所19日下午2時許接獲民眾報案，指稱忠孝東路四段的醫美診所疑似遭不明人士入侵竊盜。警方到場後發現現場遺留鐵撬1支，疑似是竊嫌撬門工具，診所內不見了現金12萬餘元、筆記型電腦1部及手機2具，損失金額約22萬元。

警方成立專案小組，調閱周邊監視器畫面並進行交叉比對，迅速鎖定一名詹姓男子涉有重嫌。警方發現詹嫌平時居無定所，犯案期間騎乘個人機車，多次竊取他人車牌作為掩護規避警方查緝。警方蒐證完備後聲請拘票，20日11時許持拘票前往基隆市一處旅社，順利拘捕詹嫌到案。

警方查獲毒品安非他命2包，以及鐵撬、破壞剪等多項疑似犯案工具，並查扣贓物手機1具、遭竊車牌1面等相關證物。全案詢後依加重竊盜罪及毒品等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詹姓毒蟲沒錢買毒，潛入台北市東區一家醫美診所行竊，遭警方隔天逮捕並查獲作案工具及毒品。記者廖炳棋／翻攝
詹姓毒蟲沒錢買毒，潛入台北市東區一家醫美診所行竊，遭警方隔天逮捕並查獲作案工具及毒品。記者廖炳棋／翻攝
詹姓毒蟲沒錢買毒，潛入台北市東區一家醫美診所行竊，遭警方隔天逮捕並查獲作案工具及毒品。記者廖炳棋／翻攝
詹姓毒蟲沒錢買毒，潛入台北市東區一家醫美診所行竊，遭警方隔天逮捕並查獲作案工具及毒品。記者廖炳棋／翻攝

毒品 竊盜 診所

延伸閱讀

基隆勇消詹能傑殉職啟動事故調查 共生面罩、救援過程等重建時序

「土方之亂」釀北市工程停擺 王欣儀疾呼北市府「快自救」

水電工毒駕遭警方攔查加速逃逸 北市信義警開槍追逐嫌犯自撞就逮

NBA／聯盟無弱旅！SGA飆47分雷霆意外不敵東區爐主溜馬

相關新聞

影／開7槍仍逃逸！屏東通緝犯拒檢開車撞警車 1警受傷送醫

屏東縣內埔鄉今天凌晨發生警匪追逐案。龍泉派出所員警開車巡邏時發現通緝犯，要攔停路檢時，駕駛開車逃逸，還逆向衝撞警車，導致...

台中西屯住宅驚傳遭槍擊 鋼珠射穿玻璃、車窗…警鎖定對象

台中市西屯區順平路1處出租住宅驚傳遭槍擊，因周邊多為中國醫藥大學學生，無端遭人開槍擊碎住家玻璃、汽車車窗，住戶無法安寧，...

毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

48歲詹姓男子缺錢買毒，潛入台北市大安區忠孝東路一家醫美診所行竊，偷走約22萬元的現金與電腦、手機，轄區敦南派出所19日...

新竹早餐店業者涉毒遭羈押54天獲判無罪 批：美滿家庭一夕破碎

在新竹經營連鎖早餐店的王男因被檢警指控涉及毒品案件，遭羈押54天，美滿家庭一夕破碎，事後獲判無罪確定，憤而依刑事補償法規...

水電工毒駕遭警方攔查加速逃逸 北市信義警開槍追逐嫌犯自撞就逮

40歲黃姓水電工今天凌晨駕車行經台北市莊敬路時，因一邊使用手機且跨越雙黃線，轄區六張犁派出所警員見狀要上前盤查，誰知盤查...

影／桃園資收車司機昏厥失控釀1死6傷 環保局考慮添設備保安全

桃園市龜山清潔隊昨在收運途中發生重大車禍，釀1死6傷，引發外界關注，各種提升清潔隊收運安全意見浮現。環保局初步檢討，考慮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。