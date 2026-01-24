快訊

新竹早餐店業者涉毒遭羈押54天獲判無罪 批：美滿家庭一夕破碎

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹經營連鎖早餐店的王男因被檢警指控涉及毒品案件，遭羈押54天，美滿家庭一夕破碎，事後獲判無罪確定，憤而依刑事補償法規定聲請國家補償27萬元，新竹地方法院審理後判准補償16萬2千元。

判決書指出，王男先前因涉嫌毒品案件，經新竹地院裁定自113年10月8日起准予羈押，並於同年11月29日裁定准予具保後停止羈押，共計受羈押54日，該案經新竹地院及高院判決，皆認犯罪嫌疑不足，最終無罪確定。

王男主張當時僅31歲，經營知名連鎖早餐店，正積極擴張門市，羈押期間造成事業停擺，且已婚育有年幼子女，卻因此案件突遭羈押，除失去人身自由外，事業完全停頓，美滿家庭一夕破碎，又因禁見使一切正常社交生活均告斷絕，更引發多次癲癇發作，對母親、配偶內疚不已，因此羈押禁見對其尊嚴、身心健康、人格發展及信用、名譽確已造成重大影響，因此依刑事補償法規定，聲請依羈押日數以每天5000元折算1日的國家補償。

新竹法官審酌羈押時間、年齡、事業與家庭狀況，以及羈押對身心的影響後，認為每日補償3千元最為適當，以54日羈押日數計算，王男獲得16萬2千元補償，其餘請求駁回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

