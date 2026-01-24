快訊

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

水電工毒駕遭警方攔查加速逃逸 北市信義警開槍追逐嫌犯自撞就逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

40歲黃姓水電工今天凌晨駕車行經台北市莊敬路時，因一邊使用手機且跨越雙黃線，轄區六張犁派出所警員見狀要上前盤查，誰知盤查到一半，對方不顧可能衝撞到員警踩油門加速逃逸，警方追逐過程中開槍制止對方，雙方在台北街頭展開追逐，最後水電工在文山區木柵路自撞馬路分隔島束手就擒。

警方說，今天凌晨3時40分許，六張犁派出所警員執行巡邏勤務，發現一輛自小客車在信義區莊敬路一帶行駛時，駕駛一邊使用手機且跨越雙黃線，明顯違反交通規則，員警上前示意攔查。

黃男一度停車配合，但員警盤查時，黃男突然加速逃逸，也不管是否可能衝撞員警，行徑相當危險，黃嫌逃逸過程中還一度開上人行道，警方趁他調轉方向時，朝他車輛左後輪開了一槍，子彈擊中左後車門右下角靠近輪胎位置，但黃男不顧警方開槍，仍駕車加速逃逸。

警方騎乘警車在後方追緝，黃嫌駕車行駛至文山區木柵路一帶時，失控自撞路中央分隔島後停下。

警方逮捕黃嫌後，發現他有毒品、詐欺、洗錢等刑案記錄，並在他的車內查獲2組含有依托咪酯的電子菸彈，現場以毒品藥物快篩試劑及唾液快篩試劑檢驗，初驗結果均呈現陽性反應，黃嫌表示他不想被警方查獲，因此才開車逃逸，全案依毒品、公共危險等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

另外黃嫌在警方查緝過程中，多次違反交通規則，警方共舉發4件交通違規，包括無照、拒檢逃逸、毒駕、跨越分向限制線，裁罰金額從最低81600元至最高226800元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝
黃姓水電工今天凌晨遭北市警方盤查，駕車加速逃逸，警方開槍制止，並在他車內搜出依托咪酯電子菸彈。記者廖炳棋／翻攝

快篩試劑 毒品 毒駕

延伸閱讀

影／水電工深夜開車路上飄移...海山警揪出毒駕 扣車已塞爆拖吊場

中壢毒駕連環撞！男持海洛因、安毒上路 吸喪屍煙彈肇逃遭逮

新北2工人凌晨相約吃宵夜 騎車未打方向燈被攔赫見毒駕…各重罰9萬

影／淡水男子開車載妻小還吸毒 發生擦撞事故驗出毒駕

相關新聞

影／開7槍仍逃逸！屏東通緝犯拒檢開車撞警車 1警受傷送醫

屏東縣內埔鄉今天凌晨發生警匪追逐案。龍泉派出所員警開車巡邏時發現通緝犯，要攔停路檢時，駕駛開車逃逸，還逆向衝撞警車，導致...

台中西屯住宅驚傳遭槍擊 鋼珠射穿玻璃、車窗…警鎖定對象

台中市西屯區順平路1處出租住宅驚傳遭槍擊，因周邊多為中國醫藥大學學生，無端遭人開槍擊碎住家玻璃、汽車車窗，住戶無法安寧，...

毒蟲缺錢潛入北市東區醫美診所行竊 隔天基隆旅社被逮

48歲詹姓男子缺錢買毒，潛入台北市大安區忠孝東路一家醫美診所行竊，偷走約22萬元的現金與電腦、手機，轄區敦南派出所19日...

新竹早餐店業者涉毒遭羈押54天獲判無罪 批：美滿家庭一夕破碎

在新竹經營連鎖早餐店的王男因被檢警指控涉及毒品案件，遭羈押54天，美滿家庭一夕破碎，事後獲判無罪確定，憤而依刑事補償法規...

水電工毒駕遭警方攔查加速逃逸 北市信義警開槍追逐嫌犯自撞就逮

40歲黃姓水電工今天凌晨駕車行經台北市莊敬路時，因一邊使用手機且跨越雙黃線，轄區六張犁派出所警員見狀要上前盤查，誰知盤查...

影／桃園資收車司機昏厥失控釀1死6傷 環保局考慮添設備保安全

桃園市龜山清潔隊昨在收運途中發生重大車禍，釀1死6傷，引發外界關注，各種提升清潔隊收運安全意見浮現。環保局初步檢討，考慮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。