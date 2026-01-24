水電工毒駕遭警方攔查加速逃逸 北市信義警開槍追逐嫌犯自撞就逮

40歲黃姓水電工今天凌晨駕車行經台北市莊敬路時，因一邊使用手機且跨越雙黃線，轄區六張犁派出所警員見狀要上前盤查，誰知盤查到一半，對方不顧可能衝撞到員警踩油門加速逃逸，警方追逐過程中開槍制止對方，雙方在台北街頭展開追逐，最後水電工在文山區木柵路自撞馬路分隔島束手就擒。

警方說，今天凌晨3時40分許，六張犁派出所警員執行巡邏勤務，發現一輛自小客車在信義區莊敬路一帶行駛時，駕駛一邊使用手機且跨越雙黃線，明顯違反交通規則，員警上前示意攔查。

黃男一度停車配合，但員警盤查時，黃男突然加速逃逸，也不管是否可能衝撞員警，行徑相當危險，黃嫌逃逸過程中還一度開上人行道，警方趁他調轉方向時，朝他車輛左後輪開了一槍，子彈擊中左後車門右下角靠近輪胎位置，但黃男不顧警方開槍，仍駕車加速逃逸。

警方騎乘警車在後方追緝，黃嫌駕車行駛至文山區木柵路一帶時，失控自撞路中央分隔島後停下。

警方逮捕黃嫌後，發現他有毒品、詐欺、洗錢等刑案記錄，並在他的車內查獲2組含有依托咪酯的電子菸彈，現場以毒品藥物快篩試劑及唾液快篩試劑檢驗，初驗結果均呈現陽性反應，黃嫌表示他不想被警方查獲，因此才開車逃逸，全案依毒品、公共危險等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

另外黃嫌在警方查緝過程中，多次違反交通規則，警方共舉發4件交通違規，包括無照、拒檢逃逸、毒駕、跨越分向限制線，裁罰金額從最低81600元至最高226800元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885