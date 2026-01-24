影／桃園資收車司機昏厥失控釀1死6傷 環保局考慮添設備保安全

市府初步調查，昨天傍晚6時許，龜山清潔隊吳姓隊員（52歲）駕駛資源回收車沿街收運垃圾，途經龜山區中興路169號附近時，突然人不舒服昏厥，但腳還踩在油門，整輛車緩慢往前滑行約20公尺後撞上前方垃圾車，而通常在垃圾車後方執勤的清潔隊員當時正在操作車斗壓縮垃圾，疑倒垃圾人潮眾多擋住視線，未注意後方車輛靠近，種種因素導致事故發生。

死傷意外掀清潔隊收運垃圾安全問題，桃園市議員孫韻璇、李宗豪和陳雅倫等人都關心此事，要求環保局落實出勤前身心健康評估，檢討車輛勤務與相關安全機制，而民眾也透過議員網路文章留言獻策，指事件並非單一原因造成，車輛硬體、收運機制與執勤流程都要改善，意見包括車輛應有車輛輔助系統可自動緊急剎停、收運改為定點收運與隨車人員工作應注意事項調整。

環境管理處長張書豪表示，垃圾車後方的隨車人員當時正在操作車斗與檢查民眾垃圾分類情形，事發時也被意外波及，因受到驚嚇需要休養恢復，但昨晚有初步檢討，各方意見都是未來改善方向。

張書豪說，桃園目前已有執行定點收運，但由於大樓、透天厝等居住型態不同，加上民眾習慣沿街收運模式，尚無法全面普及，未來會尋找更多合適地點推廣。