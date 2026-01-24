快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

影／桃園資收車司機昏厥失控釀1死6傷 環保局考慮添設備保安全

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市龜山清潔隊昨在收運途中發生重大車禍，釀1死6傷，引發外界關注，各種提升清潔隊收運安全意見浮現。環保局初步檢討，考慮新增設備，防範意外重演。

市府初步調查，昨天傍晚6時許，龜山清潔隊吳姓隊員（52歲）駕駛資源回收車沿街收運垃圾，途經龜山區中興路169號附近時，突然人不舒服昏厥，但腳還踩在油門，整輛車緩慢往前滑行約20公尺後撞上前方垃圾車，而通常在垃圾車後方執勤的清潔隊員當時正在操作車斗壓縮垃圾，疑倒垃圾人潮眾多擋住視線，未注意後方車輛靠近，種種因素導致事故發生。

死傷意外掀清潔隊收運垃圾安全問題，桃園市議員孫韻璇、李宗豪和陳雅倫等人都關心此事，要求環保局落實出勤前身心健康評估，檢討車輛勤務與相關安全機制，而民眾也透過議員網路文章留言獻策，指事件並非單一原因造成，車輛硬體、收運機制與執勤流程都要改善，意見包括車輛應有車輛輔助系統可自動緊急剎停、收運改為定點收運與隨車人員工作應注意事項調整。

環境管理處長張書豪表示，垃圾車後方的隨車人員當時正在操作車斗與檢查民眾垃圾分類情形，事發時也被意外波及，因受到驚嚇需要休養恢復，但昨晚有初步檢討，各方意見都是未來改善方向。

張書豪說，桃園目前已有執行定點收運，但由於大樓、透天厝等居住型態不同，加上民眾習慣沿街收運模式，尚無法全面普及，未來會尋找更多合適地點推廣。

車輛設備方面，目前有些新款車輛有輔助系統，舊款沒有，但沿街收運常有民眾在垃圾車與資源回收車中間穿梭，緊急剎停裝置恐導致車輛頻繁剎停，恐怕也會影響路上安全與效率。因此，初步傾向尋找告警系統，當2車距離過於接近就發出聲響，提醒正在倒垃圾的民眾注意；至於清潔隊收運流程，會再檢討如何在掌握民眾倒垃圾的情況下，也能留意周遭環境危機。

桃園資源回收車追撞垃圾車釀1死6輕重傷，環保局考慮添加設備提升安全性。記者陳俊智／翻攝
桃園資源回收車追撞垃圾車釀1死6輕重傷，環保局考慮添加設備提升安全性。記者陳俊智／翻攝
桃園資源回收車追撞垃圾車釀1死6輕重傷，環保局考慮添加設備提升安全性。記者陳俊智／翻攝
桃園資源回收車追撞垃圾車釀1死6輕重傷，環保局考慮添加設備提升安全性。記者陳俊智／翻攝

垃圾車 桃園 環保局

延伸閱讀

78歲阿嬤倒垃圾被資源回收車撞死 女兒哭喊：我真的很不孝

桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬

桃園資收車衝撞釀1死6傷…熱心民眾上車幫打空檔 民眾驚：回頭見車夾人

影／桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已釀1死、6人輕重傷

相關新聞

影／開7槍仍逃逸！屏東通緝犯拒檢開車撞警車 1警受傷送醫

屏東縣內埔鄉今天凌晨發生警匪追逐案。龍泉派出所員警開車巡邏時發現通緝犯，要攔停路檢時，駕駛開車逃逸，還逆向衝撞警車，導致...

台中西屯住宅驚傳遭槍擊 鋼珠射穿玻璃、車窗…警鎖定對象

台中市西屯區順平路1處出租住宅驚傳遭槍擊，因周邊多為中國醫藥大學學生，無端遭人開槍擊碎住家玻璃、汽車車窗，住戶無法安寧，...

影／桃園資收車司機昏厥失控釀1死6傷 環保局考慮添設備保安全

桃園市龜山清潔隊昨在收運途中發生重大車禍，釀1死6傷，引發外界關注，各種提升清潔隊收運安全意見浮現。環保局初步檢討，考慮...

影／最新畫面曝！三立採訪車沒煞車砲彈般「插進銀行」 3人被撞飛

三立新聞台一輛採訪車昨天下午3點多行經台北市中山區一江街、南京東路口時，突然失控衝撞路旁彰化銀行，造成銀行玻璃帷幕破裂、...

疑搶黃燈肇禍！三立採訪車暴衝彰銀釀10人受傷 駕駛50萬交保

林姓男子昨天下午駕駛三立電視台採訪車，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，疑因恍神，在未減速的情況下，直接撞入彰化銀...

廣角鏡／採訪車撞進彰銀

林姓男子昨駕駛三立電視台採訪車行經北市一江街，左轉南京東路未減速，整輛車插進路口的彰化銀行，撞毀兩台ATM，十人輕重傷，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。