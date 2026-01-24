影／開7槍仍逃逸！屏東通緝犯拒檢開車撞警車 1警受傷送醫

屏東縣內埔鄉今天凌晨發生警匪追逐案。龍泉派出所員警開車巡邏時發現通緝犯，要攔停路檢時，駕駛開車逃逸，還逆向衝撞警車，導致巡邏車頭毀損，造成開車的警員腿部擦挫傷。員警攔車時共擊發7顆子彈，最終駕駛棄車逃逸，警方目前正全力查緝到案。

內埔警分局龍泉派出所員警於今天凌晨0時許，巡經內埔鄉昭勝路段時，發現一輛登記在鍾姓通緝犯名下的車輛路過，警示意停車受檢，但該車駕駛不但拒檢，還立即開車逃逸，並逆向衝撞警車，導致巡邏車車頭毀損。