影／開7槍仍逃逸！屏東通緝犯拒檢開車撞警車 1警受傷送醫

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉今天凌晨發生警匪追逐案。龍泉派出所員警開車巡邏時發現通緝犯，要攔停路檢時，駕駛開車逃逸，還逆向衝撞警車，導致巡邏車頭毀損，造成開車的警員腿部擦挫傷。員警攔車時共擊發7顆子彈，最終駕駛棄車逃逸，警方目前正全力查緝到案。

內埔警分局龍泉派出所員警於今天凌晨0時許，巡經內埔鄉昭勝路段時，發現一輛登記在鍾姓通緝犯名下的車輛路過，警示意停車受檢，但該車駕駛不但拒檢，還立即開車逃逸，並逆向衝撞警車，導致巡邏車車頭毀損。

員警危急時朝車開槍，共擊發7顆子彈，但鍾嫌仍開車逃逸，最終員警在內埔鄉大新路段發現車，駕駛已棄車不見所蹤。圍捕過程中未造成其他民眾受傷，員警則有1人腿部擦挫傷，送醫治療後無大礙。警方表示，駕駛涉嫌妨害公務，會全力查緝到案。

屏東縣內埔鄉今天一名員警發現通緝犯，嫌犯開車逃逸還逆向衝撞警車並逃逸。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉今天一名員警發現通緝犯，嫌犯開車逃逸還逆向衝撞警車並逃逸。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉今天一名警員發現通緝犯，嫌犯開車逃逸還逆向衝撞警車，致巡邏車頭毀損。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉今天一名警員發現通緝犯，嫌犯開車逃逸還逆向衝撞警車，致巡邏車頭毀損。圖／警方提供

通緝 子彈 逆向

